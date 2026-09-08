Vụ nước đen từ bãi than tràn ra biển Nghi Sơn: Vi phạm từng được cảnh báo

TPO - Hệ thống phun nước tạo ẩm, lưới chắn bụi hư hỏng; than rơi vãi, tích tụ trên sân bãi; chỉ tiêu bụi vượt quy chuẩn; nước mưa lẫn bùn than có nguy cơ tràn ra biển khi mưa lớn... là những tồn tại được ngành chức năng chỉ ra và từng cảnh báo tại một số cảng biển ở Nghi Sơn (Thanh Hóa).

Loạt vi phạm môi trường

Liên quan phản ánh về tình trạng bụi và nước thải màu đen phát sinh từ các khu vực cảng chuyên dụng Nam Nghi Sơn (phường Nghi Sơn), ảnh hưởng đến đời sống người dân, đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa cho biết, những tồn tại này từng được ngành chức năng kiểm tra, chỉ rõ trước đó.

Cụ thể, tháng 6 vừa qua, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa cùng các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại các cảng biển trên địa bàn phường Nghi Sơn.

Nước màu đen từ các bãi than lộ thiên của Công ty Kinh doanh than Thanh Hóa ở khu vực cảng Đại Dương (thuộc cụm cảng Nam Nghi Sơn) tràn ra biển.

Tại khu vực cảng của Công ty CP Đầu tư khoáng sản Đại Dương, đoàn kiểm tra phát hiện nhiều tồn tại. Doanh nghiệp đã lắp dựng lưới nhựa HDPE chắn bụi nhưng một số lớp lưới bị rách, hư hỏng, sụp đổ và chưa được khắc phục.

Các béc phun nước chưa bảo đảm phun dạng sương, không được vận hành thường xuyên để kiểm soát, giảm thiểu bụi. Hệ thống rửa lốp xe ra vào cảng có nhưng không vận hành. Một số phương tiện vận chuyển ra vào khu vực cảng chưa che chắn thùng xe, làm rơi vãi hàng hóa ra tuyến đường.

Trên sân nền nội bộ, hàng hóa rơi vãi trong quá trình bốc xúc, vận chuyển và tích tụ lâu ngày với khối lượng lớn. Khi phương tiện qua lại, bụi phát tán ra xung quanh. Hoạt động trút đổ, bốc xúc, vận chuyển, bơm xi măng rời lên tàu cũng phát sinh bụi, có nguy cơ khuếch tán ra khu vực dân cư. Kết quả quan trắc chất lượng không khí tại một số vị trí bên trong cảng cho thấy chỉ tiêu bụi vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

Ngành chức năng đánh giá doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ một số yêu cầu về bảo vệ môi trường theo hồ sơ môi trường và giấy phép môi trường được cấp. Với các vi phạm này, Công ty CP Đầu tư khoáng sản Đại Dương bị xử phạt 70 triệu đồng về hành vi “thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ một trong các nội dung của giấy phép môi trường theo quy định”.

Tại cảng của Công ty TNHH Quang Trung, đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp chưa lắp đặt đầy đủ lưới chắn bụi và hệ thống béc phun nước dạng sương quanh hàng rào; chưa bố trí điểm rửa lốp xe ra vào cảng. Một số phương tiện còn làm rơi vãi hàng hóa ra tuyến đường.

Đáng chú ý, trong khuôn viên cảng tích tụ nhiều than trên sân nền nội bộ. Nhiều vị trí xuất hiện các vũng nước, than lẫn nước tạo thành lớp bùn, chất bẩn, có nguy cơ tràn xuống biển khi mưa lớn. Dọc tuyến đường vận chuyển bên ngoài cảng, than rơi vãi còn xuất hiện nhiều.

Than lẫn nước tạo thành lớp bùn, chất bẩn, bụi trong các bãi tập kết than.

Cơ quan chức năng xác định doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ các yêu cầu, biện pháp bảo vệ môi trường theo hồ sơ và giấy phép môi trường được cấp; các biện pháp kiểm soát, giảm thiểu bụi chưa được thực hiện đầy đủ, chưa phát huy hiệu quả, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng môi trường khu vực và khu dân cư lân cận. Công ty TNHH Quang Trung sau đó bị xử phạt 50 triệu đồng về hành vi “thực hiện không đầy đủ một trong các nội dung của giấy phép môi trường theo quy định”.

Doanh nghiệp nói gì?

Lý giải những tồn tại, ông Đặng Nhật Quang, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Quang Trung, cho biết doanh nghiệp sử dụng khu cảng biển số 11 hơn 2 năm qua. Cảng rộng khoảng 4ha, trong đó 2,5ha được sử dụng để tập kết, trung chuyển than. Công suất bãi khoảng 600.000 tấn than/năm, phục vụ việc luân chuyển than từ Quảng Ninh đến các nhà máy nhiệt điện trong Khu kinh tế Nghi Sơn.

“Việc tập kết, trung chuyển than khó tránh khỏi bụi và tiếng ồn, song doanh nghiệp đã lắp đặt tường rào, hệ thống phun sương, che chắn khu vực chứa than và xây dựng các hố thu gom, xử lý nước thải quanh bãi”, ông Quang thông tin.

Doanh nghiệp thừa nhận các tồn tại và cam kết sớm khắc phục.

Doanh nghiệp dự kiến lắp thêm máy rửa xe tự động, tăng cường che chắn đối với than mịn và phun sương trong quá trình vận chuyển, bốc xếp. Hiện, bên trong khu bãi đã xây dựng hai bể chứa nước thải từ bãi than có tổng dung tích khoảng 1.300m3.

Đại diện doanh nghiệp cho hay, các bãi than được thiết kế cốt nền thấp hơn khu vực xung quanh để giữ nước mưa. Tuy nhiên, khi mưa lớn kéo dài, nước từ bãi than có thể không được thu gom kịp, dẫn đến chảy tràn ra cảng biển. Doanh nghiệp đang đúc thêm các tấm chắn bê tông nhằm ngăn nước và than chảy tràn ra ngoài.

Trước đó, người dân phường Nghi Sơn phản ánh tình trạng bụi, nước thải màu đen phát sinh từ các khu vực cảng chuyên dụng Nam Nghi Sơn, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt. Người dân cũng phản ánh tiếng ồn, độ rung, nhất là vào buổi trưa và ban đêm, từ hoạt động tại các bến cảng.

Ông Lê Minh Đức, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa, thừa nhận hoạt động tại một số bến cảng Nam Nghi Sơn có phát sinh bụi, nước thải, tiếng ồn và độ rung, ảnh hưởng đến người dân sống gần khu vực. “Hoạt động tại các cảng không tránh khỏi phát sinh bụi, chất thải, tiếng ồn. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải đảm bảo đúng quy chuẩn; nếu vi phạm sẽ bị xử lý”, ông Đức nói.