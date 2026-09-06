Nước đen tràn ra biển từ bãi than lộ thiên ở cảng Nghi Sơn

TPO - Lo ngại bụi, tiếng ồn và nước thải màu đen từ các bãi tập kết, trung chuyển than lộ thiên phát sinh trong quá trình hoạt động, ảnh hưởng đến đời sống, người dân sống gần khu bến Nam Nghi Sơn (Thanh Hóa) phản ánh, đề nghị ngành chức năng có giải pháp.

Video: Nguy cơ ô nhiễm từ các bãi tập kết than lộ thiên ở cảng Nghi Sơn (Thanh Hóa)

Thời gian qua, người dân tổ dân phố Nam Hải, Nam Sơn ở phường Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa) phản ánh tình trạng bụi, nước thải màu đen phát sinh từ các khu vực cảng chuyên dụng Nam Nghi Sơn, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt.

“Bao nhiêu năm nay, cứ gió lớn là bụi từ các kho bãi bay mù mịt vào nhà, khiến cuộc sống đảo lộn. Mỗi khi mưa kéo dài, lượng nước từ các bãi tập kết, nhất là bãi than, chảy tràn ra biển, khiến nước biển ven cảng đổi màu đen xám, nguy cơ ô nhiễm rất lớn”, một người dân phường Nghi Sơn cho biết.

Nước màu đen từ các bãi than lộ thiên ở khu cảng Nam Nghi Sơn tràn ra biển.

Ngoài bụi và nước thải, người dân địa phương còn phản ánh tình trạng tiếng ồn, độ rung, nhất là vào buổi trưa và ban đêm tại các khu bến cảng, ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân trong khu vực.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tiền Phong, khu bến Nam Nghi Sơn thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn là nơi tập trung nhiều bến cảng tổng hợp, cảng chuyên dùng, cảng container và khu logistics phục vụ bốc xếp, trung chuyển hàng hóa quy mô lớn. Hàng hóa qua các bến cảng chủ yếu gồm than, clinker, xi măng, thạch cao, đá, dăm gỗ... Gần khu vực cảng là các khu dân cư Nam Hải, Hà Nam, Nam Sơn.

Đáng chú ý, tại khu vực này hiện có 2 địa điểm tập kết, trung chuyển than của Công ty Kinh doanh than Thanh Hóa và Công ty TNHH Quang Trung. Theo quan sát từ trên cao, các bãi than được tập kết ngoài trời, chất thành những đống lớn. Hầu hết khu vực chứa than không có nhà kho, việc che chắn còn khá sơ sài, chủ yếu bằng bạt tại một số vị trí. Bên trong khu bãi, hoạt động cơ giới với nhiều máy móc phục vụ đào, xới, múc than lên xuống liên tục hoạt động.

Sau những trận mưa lớn kéo dài, bên trong khu vực tập kết than xuất hiện nhiều vũng nước. Than lẫn với nước tạo thành lớp bùn, chất bẩn. Một phần nước phát sinh từ khu vực tập kết than được cho là không thu gom kịp thời, chảy ra phía biển. Tại khu vực ven cảng, nước biển có thời điểm xuất hiện màu đen, xám.

Những "núi than" khổng lồ, nằm lộ thiên không che chắn kỹ ở bãi tập kết. Bên trong bãi luôn xuất hiện các vũng nước lớn màu đen và bụi từ hoạt động bốc dỡ.

Ông Lê Minh Đức, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa, thừa nhận hoạt động tại một số bến cảng ở khu bến Nam Nghi Sơn có phát sinh bụi, nước thải, tiếng ồn và độ rung, ảnh hưởng đến người dân sống gần khu vực.

“Quá trình hoạt động tại các cảng này không tránh khỏi có những vấn đề về bụi, thu gom chất thải, tiếng ồn. Tuy nhiên, các doanh nghiệp phải đảm bảo đúng quy chuẩn, nếu vi phạm sẽ bị xử lý”, ông Đức nói.

Theo ông Đức, cuối tháng 6 vừa qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan thành lập đoàn kiểm tra, làm việc với các doanh nghiệp hoạt động tại khu vực cảng.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện và xử phạt hành chính Công ty CP Đầu tư Khoáng sản Đại Dương 70 triệu đồng và Công ty TNHH Quang Trung 50 triệu đồng do thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ một trong các nội dung của giấy phép môi trường theo quy định.

Sau khi xử phạt, các doanh nghiệp được yêu cầu khắc phục những tồn tại. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số hạng mục chưa hoàn thành.

Ngành chức năng khi kiểm tra, rà soát, phát hiện nhiều vi phạm tại các bến bãi tập kết than lộ thiên.

Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương giám sát việc kiểm soát bụi, tiếng ồn, thu gom và xử lý chất thải của các doanh nghiệp, nhằm kịp thời phát hiện, nhắc nhở và xử lý vi phạm.

“Hàng năm, cán bộ Ban quản lý chỉ thực hiện kiểm tra độc lập việc chấp hành môi trường của các doanh nghiệp trên địa bàn 1 lần nên việc sớm phát hiện vi phạm còn hạn chế. Trừ trường hợp phát hiện bất thường, có dấu hiệu vi phạm đột xuất, đơn vị mới phối hợp với các sở, ngành thành lập đoàn kiểm tra rà soát, xử lý ”, ông Đức thông tin thêm.