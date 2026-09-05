Tháo dỡ cổng nhà, người đàn ông bị trụ bê tông đè tử vong

TPO - Trong lúc tháo dỡ cổng một căn nhà, một người đàn ông ở Lâm Đồng không may bị trụ bê tông đổ trúng tử vong.

Chiều 5/9, lãnh đạo xã B’Lao, tỉnh Lâm Đồng cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn trong lúc phá dỡ cổng nhà khiến một người đàn ông tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu, khoảng 11h30 ngày 5/9, tại một căn nhà trong hẻm 96 đường Tố Hữu (phường B’Lao), ông Q. cùng một người khác tham gia tháo dỡ, di dời cổng nhà dân.

Trong quá trình thực hiện, một trụ bê tông của cổng nhà bất ngờ đổ xuống, khiến ông Q. bị mắc kẹt bên dưới. Sau đó, người dân và những người có mặt tại hiện trường nhanh chóng tìm cách đưa nạn nhân ra ngoài và hỗ trợ cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương nặng, ông Q. đã không qua khỏi.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường B’Lao có mặt tại hiện trường, phối hợp xử lý vụ việc và xác minh các tình tiết liên quan. Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.