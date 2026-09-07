Xót xa ngôi trường cao đẳng bị bỏ hoang gần 10 năm ở Huế

TPO - Sau nhiều năm rơi vào cảnh bỏ không, xuống cấp giữa vị trí đắc địa, cơ sở 3 Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế vừa được đề xuất điều chuyển về địa phương để mở rộng không gian hoạt động của Trường THPT Phan Đăng Lưu, phường Dương Nỗ, TP. Huế.

Từng là trụ sở Huyện ủy và UBND huyện Phú Vang cũ, cơ sở 3 Trường Cao đẳng Công nghiệp (CĐCN) Huế tọa lạc tại phường Dương Nỗ, TP. Huế, sở hữu vị trí mặt tiền quốc lộ thuận lợi, giữa khu vực phát triển phía đông của thành phố.

Cơ sở 3 Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế tại phường Dương Nỗ, TP. Huế, từng là trụ sở Huyện ủy và UBND huyện Phú Vang cũ.

Năm 2003, sau khi trung tâm hành chính huyện Phú Vang cũ chuyển về khu vực Phú Đa, toàn bộ quỹ nhà, đất của hai cơ quan Huyện ủy và UBND huyện được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế bàn giao cho Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại (Bộ Thương mại cũ) quản lý, sử dụng. Đến năm 2008, cơ sở này tiếp tục được chuyển sang Trường CĐCN (thuộc Bộ Công Thương).

Sau đó, công sản được sử dụng làm cơ sở 3 của nhà trường, phục vụ hoạt động đào tạo, thực hành, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. Tuy nhiên, khi hoạt động đào tạo, thực hành dần được tập trung về các cơ sở khác gần trung tâm thành phố, khu công sản rộng hơn 5.900 m2 của Trường CĐCN Huế tại phường Dương Nỗ rơi vào tình trạng sử dụng kém hiệu quả. Nhiều hạng mục bị bỏ trống trong thời gian dài, xuống cấp theo thời gian.

Khu nhà, đất rộng hơn 5.900 m2 với nhiều công trình kiến trúc rơi vào tình trạng bỏ không nhiều năm.

Điều đáng nói, sự lãng phí diễn ra ngay cạnh Trường THPT Phan Đăng Lưu - một trong những trường phổ thông có quy mô học sinh lớn của TP. Huế. Trong khi cơ sở 3 Trường CĐCN Huế với nhiều khối nhà bề thế bị bỏ không, Trường THPT Phan Đăng Lưu nhiều năm qua lại hoạt động trong điều kiện mặt bằng hạn chế, chật hẹp, chưa đáp ứng không gian học tập, sinh hoạt, giáo dục thể chất và các hoạt động ngoại khóa của đơn vị.

Từ thực tế đó, năm 2017, tỉnh Thừa Thiên Huế cũ đã đề xuất Bộ Công Thương chuyển giao cơ sở 3 Trường CĐCN Huế về địa phương để mở rộng Trường THPT Phan Đăng Lưu. Đề xuất này nhận được sự đồng thuận của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh tại Thông báo số 64 ngày 13/3/2017.

Một dãy nhà chức năng của cơ sở 3 Trường CĐCN Huế xuống cấp, bị cỏ dại bủa vây.

Sau đó, lãnh đạo Trường CĐCN Huế cũng có văn bản thống nhất chủ trương chuyển giao cơ sở 3, đồng thời đề nghị địa phương xem xét mở rộng quỹ đất tại cơ sở 2 của trường ở khu đô thị mới An Vân Dương để bảo đảm tiêu chuẩn sử dụng đất.

Dù vậy, quá trình thực hiện lại kéo dài nhiều năm. Từ năm 2017 đến nay, địa phương đã nhiều lần có văn bản gửi Bộ Công Thương và Bộ Tài chính đề nghị tiếp nhận khu nhà, đất này để phục vụ nhu cầu mở rộng Trường THPT Phan Đăng Lưu, nhưng việc điều chuyển vẫn chậm được giải quyết. Đến nay, khu công sản rơi vào cảnh bỏ không gần 10 năm, nhiều hạng mục xuống cấp, gây lãng phí nguồn lực của nhà nước giữa khu vực đô thị.

Bên trong một phòng học bị bỏ hoang.

Mới đây, Bộ Công Thương đã có văn bản gửi UBND TP. Huế về phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất của các đơn vị thuộc Bộ trên địa bàn thành phố. Theo đó, cơ sở 3 Trường CĐCN Huế tại phường Dương Nỗ được đề xuất điều chuyển về UBND TP. Huế để giao Trường THPT Phan Đăng Lưu quản lý, sử dụng.

Sau khi nhận được đề xuất của Bộ Công Thương, UBND TP. Huế đã có văn bản thống nhất với phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất nêu trên; đồng thời đề nghị Bộ sớm hoàn tất các thủ tục điều chuyển để địa phương tiếp nhận, giao Trường THPT Phan Đăng Lưu quản lý, sử dụng.

Trước đó, Báo Tiền Phong từng nhiều lần phản ánh tình trạng xuống cấp, bỏ hoang kéo dài tại cơ sở 3 Trường CĐCN Huế, gây lãng phí lớn tài sản công. Bên cạnh đó, một phần khuôn viên từng được sử dụng cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, không đúng với mục đích ban đầu của công sản phục vụ giáo dục, đào tạo.

Một số hình ảnh cơ sở 3 Trường CĐCN Huế bị bỏ hoang, lãng phí công sản suốt gần 10 năm:

Hệ thống cửa tầng hai khối nhà Huyện ủy cũ bị hỏng nát.

Bàn ghế mục nát chất đống nhiều năm.

Khó nhận ra đây là khu nhà khách của cơ sở 3 Trường CĐCN Huế.

Công trình xuống cấp ở nhiều khu vực.

Phần mái tôn khối nhà trụ sở UBND huyện Phú Vang cũ bị bong bật, mục nát.

Công sản ở vị trí đắc địa chưa được khai thác, sử dụng hiệu quả suốt nhiều năm.