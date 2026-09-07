Quảng Trị: Cây chết trắng vẫn được nghiệm thu, bàn giao

TPO - Toàn bộ cây dừa và bàng Đài Loan tại dự án Hạ tầng kỹ thuật bãi tắm Tân Định, tỉnh Quảng Trị đã chết, nhà thầu chưa trồng thay thế nhưng chủ đầu tư và đơn vị giám sát vẫn ký nghiệm thu, bàn giao công trình, trong đó có hạng mục cây xanh trị giá hơn 304 triệu đồng. Vụ việc vừa được Thanh tra tỉnh Quảng Trị chỉ rõ.

Những đơn vị nào liên quan Dự án hạ tầng bãi tắm Tân Định?

Thanh tra tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Kết luận thanh tra số 2195/KL-TTr về trách nhiệm thực hiện pháp luật tại UBND xã Ninh Châu và việc chấp hành pháp luật về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Ảnh minh hoạ.

Trong số hàng loạt tồn tại được phát hiện, đáng chú ý là những sai phạm tại dự án Hạ tầng kỹ thuật bãi tắm Tân Định, thuộc xã Hải Ninh cũ. Theo kết luận thanh tra, dự án Hạ tầng kỹ thuật bãi tắm Tân Định có nhiều sai sót từ khâu lập dự toán đến nghiệm thu.

Cụ thể, việc áp dụng định mức đắp cát và ván khuôn tấm lát không đúng làm tăng giá trị dự toán hơn 76,98 triệu đồng. Đáng chú ý hơn là hạng mục cây xanh. Theo hồ sơ, hạng mục này có giá trị hơn 304,8 triệu đồng, gồm trồng dừa và bàng Đài Loan. Tuy nhiên, thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng, toàn bộ số cây đã chết, không còn khả năng sinh trưởng, nhà thầu chưa trồng lại thay thế.

Dù hiện trạng như vậy, chủ đầu tư cùng đơn vị tư vấn giám sát vẫn ký biên bản nghiệm thu, bàn giao công trình. Thanh tra tỉnh xác định việc này là không đúng quy định, giá trị phải xử lý đối với phần cây xanh sau khi trừ thuế VAT hơn 280,4 triệu đồng.

Theo phụ lục tổng hợp xử lý vi phạm, trách nhiệm tại công trình Hạ tầng kỹ thuật bãi tắm Tân Định liên quan đến lãnh đạo Công ty TNHH MTV Xây dựng Hoàng Huy và Công ty TNHH Hoa Phát là các đơn vị xây lắp; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh (cũ) là đơn vị tư vấn giám sát và các đơn vị có liên quan.

Việc một hạng mục cây xanh trị giá hàng trăm triệu đồng chết trắng nhưng vẫn vượt qua các khâu nghiệm thu, bàn giao cũng cho thấy những lỗ hổng trong kiểm tra hiện trường, giám sát chất lượng công trình.

Sai phạm hơn 655 triệu đồng

Vụ cây xanh tại bãi tắm Tân Định chỉ là một trong những tồn tại được Thanh tra tỉnh phát hiện khi kiểm tra 18 công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn xã Ninh Châu. Các công trình này trước đây do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh (cũ) cùng UBND các xã Hải Ninh, Duy Ninh, Gia Ninh và sau này là UBND xã Ninh Châu làm chủ đầu tư.

Một cơ sở giáo dục trên địa bàn xã Gia Ninh cũ có sai phạm trong thu chi tài chính.

Thanh tra xác định việc lập, thẩm định dự toán, nghiệm thu khối lượng thi công tại một số công trình còn sai sót, với tổng số tiền phải xử lý hơn 655,6 triệu đồng. Trong đó có tình trạng áp dụng sai mã định mức, tính sai khối lượng, nghiệm thu không đúng thực tế hoặc không điều chỉnh giá trị hợp đồng tư vấn theo giá trị thực tế.

Một số công trình khác cũng bị phát hiện sai phạm như sửa chữa, mua sắm cơ sở vật chất hội trường UBND xã Gia Ninh cũ; đường liên xã từ Dinh 10 đi thôn Tân Định; nâng cấp đường phía Nam nhà văn hóa thôn Dinh 10 đi đường tránh lũ; hạ tầng kỹ thuật đường số 1 khu đô thị Dinh 10...

Đáng chú ý, Thanh tra tỉnh nhận định việc lập, thẩm định dự toán và nghiệm thu khối lượng thi công còn sai sót dẫn đến nghiệm thu chưa đúng với số tiền 655,6 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh chỉ rõ trách nhiệm đối với những tồn tại trong đầu tư xây dựng thuộc về Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Quảng Ninh cũ; Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh; chủ tịch, công chức tài chính - kế toán, địa chính - xây dựng các xã Hải Ninh, Duy Ninh, Gia Ninh trong giai đoạn 2024-2025.

Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh cũ được xác định có trách nhiệm liên đới; các đơn vị tư vấn, thi công cũng phải chịu trách nhiệm đối với phần việc liên quan.

Tổng số tiền xử lý qua thanh tra đối với các công trình lên tới hơn 655 triệu đồng. Trong đó, riêng hạng mục cây xanh tại bãi tắm Tân Định – nơi cây đã chết nhưng vẫn được ký nghiệm thu, bàn giao – có giá trị hồ sơ hơn 304,8 triệu đồng.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh cũng chỉ ra nhiều trường học trên địa bàn xã Ninh Châu nhập nhèm trong thu - chi tài chính và yêu cầu cần được chấn chỉnh.