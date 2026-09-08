Sai sót trong kê khai tài sản ở Quảng Trị: Điểm chung của những bản giải trình

TPO - Qua xác minh tài sản, thu nhập năm 2026 tại một số cơ quan, đơn vị ở Quảng Trị, Thanh tra tỉnh phát hiện hầu hết cá nhân được lựa chọn xác minh đều có sai sót trong kê khai. Sai sót không chỉ dừng lại ở lỗi biểu mẫu, mà liên quan trực tiếp đến đất đai, tiền, ô tô, thu nhập và giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm.

Ngày 17/8, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Trị ban hành hàng loạt kết luận xác minh tài sản, thu nhập năm 2026 tại Sở Xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Trị và Công ty TNHH MTV LCN Bắc Quảng Bình.

Ảnh minh hoạ.

Điểm đáng chú ý là hầu hết những người được lựa chọn ngẫu nhiên đều bị Thanh tra chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong kê khai tài sản, thu nhập. Những sai sót không chỉ dừng lại ở lỗi biểu mẫu, mà liên quan trực tiếp đến đất đai, tiền, ô tô, thu nhập và giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm.

10 người được xác minh ở Sở Xây dựng, cả 10 có sai sót

Theo đó, ông D.B.T., Phó trưởng Phòng Quy hoạch Kiến trúc, năm 2021 kê khai tăng một thửa đất tại khu dân cư Phạm Hồng Thái, TP. Đông Hà, diện tích 240m2 nhưng không ghi giá trị. Khi xác minh, ông Thịnh giải trình thửa đất trị giá 1,5 tỷ đồng nhưng ông đứng tên hộ chị gái.

Năm 2022, ông T. tiếp tục có 3 tài sản đất tăng thêm. Qua giải trình, một tài sản trị giá 1,5 tỷ đồng được cho là đứng tên hộ chị gái; hai tài sản của bản thân có tổng giá trị 400 triệu đồng, nguồn tiền được giải trình là mượn bố đẻ.

Thanh tra xác định, việc kê khai của ông T. có nhiều nội dung chưa đúng quy định, trong đó có việc không ghi giá trị tài sản, số lượng tài sản biến động không thống nhất và giải trình nguồn hình thành tài sản có nội dung nhầm lẫn.

Trường hợp ông N.Đ.T., Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông, năm 2022 phát sinh ô tô biển số 73A-25355 trị giá 769 triệu đồng; năm 2025 phát sinh thêm 3 thửa đất nhưng các bản kê khai giải trình chưa rõ.

Sau khi được yêu cầu giải trình, ông T. cho biết, tiền mua ô tô được mượn từ em vợ; đến tháng 11/2024 mượn bố vợ 2 tỷ đồng để mua hai thửa đất và một ô tô. Sau đó hai thửa đất được thế chấp vay ngân hàng 1,3 tỷ đồng để mua thêm đất; tháng 7/2025 vay thấu chi ngân hàng 2 tỷ đồng để trả nợ bố vợ.

Một trường hợp khác, bà N.T.T.B., Phó trưởng phòng thuộc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông, trong năm 2025 phát sinh tài sản trị giá tổng cộng 4,1 tỷ đồng, gồm đất và nhà ở. Bản kê khai có giải trình nguồn gốc nhưng chưa thể hiện rõ từng tài sản.

Bà B. sau đó giải trình nguồn gốc hình thành số tài sản trên từ khoản vay BIDV 7 tỷ đồng; trong đó 2,9 tỷ đồng trả các khoản vay trước, số còn lại dùng làm nhà và kinh doanh bất động sản.

Ảnh minh hoạ.

"Chưa hiểu đúng nên kê khai giá đất theo biến động thị trường"

Ông V.T.T., Phó trưởng phòng Điều hành Dự án 1, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông, có tổng thu nhập gia đình các năm 2022, 2023 và 2025 từ 232-246 triệu đồng/năm. Tuy nhiên, bản kê khai năm 2024 lại thể hiện tổng thu nhập chỉ 24 triệu đồng, giảm gần 10 lần.

Ông T. giải trình, do đơn vị nộp nhầm bản kê khai phục vụ công tác cán bộ thay vì bản kê khai tài sản thu nhập hằng năm, đồng thời chủ quan không kiểm tra kỹ.

Một chiếc ô tô của ông T. cũng được kê khai lần đầu giá 500 triệu đồng nhưng đến năm 2025 còn 400 triệu đồng. Lý do được giải trình là người kê khai tự tính khấu hao xe qua thời gian sử dụng, trong khi quy định yêu cầu kê khai theo giá gốc.

Tương tự, tại Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, bà C.T.L.L., Phó trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp, được xác định có những nội dung kê khai thiếu nguồn hình thành tài sản, chưa giải trình biến động tăng giảm và không thống nhất giá trị đất giữa các lần kê khai.

Bà L. có thửa đất diện tích 268m2 được kê khai lần đầu trị giá 900 triệu đồng nhưng năm 2022 chỉ còn 200 triệu đồng; một thửa đất khác diện tích 4.607m2 từ giá trị 100 triệu đồng xuống 50 triệu đồng. Bà L. giải trình do chưa hiểu đúng quy định nên kê khai giá trị đất theo biến động giá thị trường.

Điểm chung của nhiều bản giải trình

Tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Trị, ông N.B.H., Phó trưởng Phòng Tài chính - Kế toán, trong bản kê khai lần đầu năm 2021, ông H. chưa kê khai hai thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận từ năm 2019 và 2020. Đến cuối năm 2021, hai thửa đất này mới được bổ sung.

Ảnh minh hoạ.

Năm 2023, ông H. có thêm hai thửa đất, một thửa 127m2 trị giá 150 triệu đồng và một thửa 164m2 trị giá 20 triệu đồng, nhưng không kê khai tại phần biến động tài sản và không giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm. Đáng chú ý, các bản kê khai từ năm 2021-2025 đều chưa ghi “tổng thu nhập giữa hai lần kê khai”.

Tại Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị; Công ty TNHH MTV LCN Bắc Quảng Bình; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, mỗi đơn vị hai người được xác minh nhưng đều có sai sót trong kê khai.

Điểm chung là phần lớn cá nhân giải trình nguyên nhân bằng những cụm từ như: “sơ suất”, “chưa nghiên cứu kỹ”, “chưa nắm rõ hướng dẫn”, “hiểu nhầm”, “chủ quan”, “không rà soát kỹ”…