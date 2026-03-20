Bốc thăm ngẫu nhiên để xác minh tài sản cán bộ tại 22 đơn vị ở Khánh Hoà

Hồ Nam
TPO - Thanh tra tỉnh Khánh Hòa vừa công bố quyết định xác minh tài sản, thu nhập năm 2026 đối với cán bộ, công chức tại 22 cơ quan, đơn vị trên địa bàn được lựa chọn hoàn toàn bằng hình thức bốc thăm.

Thực hiện kế hoạch đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và định hướng của Thanh tra Chính phủ, trong tháng 3/2026, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức công bố quyết định xác minh tài sản, thu nhập đối với những người có nghĩa vụ kê khai hằng năm.

Để đảm bảo tính công tâm, quá trình bốc thăm lựa chọn danh sách cán bộ xác minh được thực hiện dưới sự chứng kiến trực tiếp của đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa.

img-3234.jpg
Cơ quan thanh tra tại Khánh Hòa sẽ bốc thăm ngẫu nhiên xác minh tài sản, thu nhập của cán bộ tại 22 cơ quan.

Theo quyết định này, phạm vi xác minh trải rộng tại 22 đơn vị, bao gồm các sở ngành trọng yếu như: Sở Nội vụ, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Công Thương, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Tư pháp. Bên cạnh đó, danh sách còn có sự góp mặt của Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa, Ban Quản lý Vịnh Nha Trang, cùng các đơn vị sự nghiệp như Trường Cao đẳng Công nghệ - Năng lượng, Trường Cao đẳng Y tế và các bệnh viện chuyên khoa như Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Da liễu - Tâm thần Ninh Thuận.

Các doanh nghiệp Nhà nước và đơn vị quản lý tài nguyên như Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Thủy sản và Biển đảo cũng nằm trong diện kiểm tra đợt này.

Đại diện Thanh tra tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh, mục tiêu cốt yếu của hoạt động này là đánh giá một cách toàn diện tính chính xác, trung thực và đầy đủ trong nội dung kê khai tài sản của cán bộ.

Thông qua công tác kiểm tra, cơ quan chức năng sẽ kịp thời nhận diện những sai sót, hạn chế để kiến nghị chấn chỉnh, đồng thời kiên quyết xử lý trách nhiệm đối với các hành vi vi phạm nếu có.

Đây được xem là giải pháp then chốt nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát tài sản, thu nhập, góp phần siết chặt kỷ cương và phòng ngừa tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại địa phương.

#Thanh tra #Bốc thăm #Ngẫu nhiên #Công khai #Khánh hoà

