Bắt trùm ma túy liên tỉnh, lộ thêm 9 ‘mắt xích’

TPO - Trần Hùng Phi thường xuyên qua biên giới mua ma túy số lượng lớn rồi đưa về Nghệ An và các tỉnh lân cận tiêu thụ. Từ việc bắt giữ Phi, công an tiếp tục điều tra mở rộng, bắt thêm 9 đối tượng liên quan.

Ngày 8/9, Công an phường Thành Vinh (Nghệ An) cho biết, vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ Trần Hùng Phi (SN 1989, trú xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), đối tượng được xác định giữ vai trò cầm đầu trong đường dây mua bán ma túy liên tỉnh.

Trước đó, khoảng 18h ngày 24/8, tại khu vực vỉa hè đường Thái Phiên (khối 1 Lê Mao, phường Thành Vinh), Công an phường Thành Vinh phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang Phi về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 33,25 gam ma túy đá, 18,88 gam ketamine và 19,06 gam ma túy dạng “nước vui”, tổng cộng 71,19 gam ma túy các loại.

Đối tượng Trần Hùng Phi tại cơ quan Công an.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, Phi là đối tượng hoạt động lưu động, không cố định địa bàn. Người này thường xuyên qua biên giới tìm mua ma túy với số lượng lớn, chủ yếu là hồng phiến, ma túy đá, ketamine…, sau đó đưa về nội địa bán lại cho các đối tượng bán lẻ.

Do hoạt động liên tỉnh, thường xuyên thay đổi địa điểm và phạm vi giao dịch, Phi được xác định là đối tượng giữ vai trò cầm đầu trong chuyên án do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh xác lập, đấu tranh.

Sau khi bắt giữ Phi, Công an phường Thành Vinh phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh trao đổi thông tin, củng cố tài liệu, chứng cứ và triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra mở rộng.

Đến ngày 27/8, lực lượng Công an đã bắt giữ thêm 9 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, qua đó từng bước bóc gỡ các đầu mối trong đường dây ma túy liên tỉnh.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.