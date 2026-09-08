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Pháp luật

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Bắt đối tượng đánh một phụ nữ tử vong sau khi cãi vã

Huỳnh Thủy

TPO - Trong lúc xảy ra cãi vã, người đàn ông dùng tay, chân đánh vào vùng đầu, mặt và cổ người phụ nữ khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, người này đến công an đầu thú.

Ngày 8/9, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Lương Công Thạnh (SN 1985, trú phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về tội "Cố ý gây thương tích".

Các quyết định khởi tố và lệnh tạm giam đã được Viện KSND khu vực 4, tỉnh Đắk Lắk phê chuẩn.

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Đối tượng Lương Công Thạnh. Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19h30 ngày 30/8, trong lúc ăn uống tại nhà anh V.Q.V. ở thôn Hòa Tiến 2, xã Krông Pắc, Thạnh và chị L.T. (SN 1994) xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó, Lương Công Thạnh đưa chị T. về phòng trọ tại thôn 3, xã Tân Tiến. Khoảng 22h cùng ngày, sau khi những người có mặt tại phòng trọ ra về, hai người tiếp tục cãi vã.

Trong lúc này, đối tượng Thạnh dùng tay, chân đánh vào vùng đầu, mặt và cổ chị T. khiến nạn nhân ngã xuống nền nhà, bất tỉnh.

Phát hiện chị T. không có phản ứng, Lương Công Thạnh tìm cách sơ cứu và gọi người hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, chị T. đã tử vong.

Sau khi xảy ra vụ việc, đối tượng Thạnh đến Công an xã Tân Tiến đầu thú và khai nhận hành vi.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.

Huỳnh Thủy
#Đầu thú #đánh người #cãi vã #tử vong #Đắk Lắk #người đàn ông

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