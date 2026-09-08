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Pháp luật

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Bị phạt và bồi thường 95 triệu đồng vì húc loạt xe máy ở Quảng trường Đại Đoàn Kết

Tiền Lê

TPO - Ông L. điều khiển ô tô sau khi đã uống bia, tông hàng loạt xe máy ở Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai). Sau đó, ông L. bị phạt và bồi thường tổng 95 triệu đồng.

Ngày 8/9, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã xử lý ông N.T.T.L. (SN 1984, trú tại phường Diên Hồng, Gia Lai) vì điều khiển ô tô khi có nồng độ cồn ở mức cao, tông 3 xe máy ở khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku, tỉnh này.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 31/8, ông L. điều khiển ô tô lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo, hướng về đường Anh Hùng Núp (khu vực phường Pleiku). Khi đến khu vực trước Quảng trường Đại Đoàn Kết, ô tô do ông L. điều khiển tông vào 3 xe máy của người dân đang đỗ bên đường. Chiếc ô tô của ông L. dừng lại khi lao vào hàng rào của Quảng trường Đại Đoàn Kết.

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Hiện trường vụ tai nạn.

Ngay sau đó, khi lực lượng chức năng tới, ông L. có biểu hiện không hợp tác. Qua kiểm tra, cảnh sát xác định ông L. có nồng độ cồn mức 0,91mg/l khí thở, âm tính với ma túy.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, ông L. đã thỏa thuận, bồi thường thiệt hại cho Ban Quản lý Quảng trường Đại Đoàn Kết 45 triệu đồng và 15 triệu đồng đối với thiệt hại của 3 xe máy.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông) đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông L. về hành vi điều khiển ô tô mà trong cơ thể có nồng độ cồn vượt quá 0,4mg/l khí thở. Với vi phạm này, ông L. bị phạt 35 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 23 tháng.

Tiền Lê
#Gia Lai #tông xe máy #uống bia rượu #tai nạn #lái xe #phạt tiền #tước bằng lái #Quảng trường Đại Đoàn Kết

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