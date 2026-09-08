Kiểm tra nồng độ cồn, CSGT phát hiện đối tượng giấu ma túy trong miệng

TPO - Trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát nồng độ cồn, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phát hiện, bắt giữ một đối tượng giấu ma túy trong miệng.

Đối tượng B. bị bắt giữ.

Tối ngày 7/9, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 3 do Trung tá Lê Hải Hà làm tổ trưởng, phối hợp cùng Công an phường Láng tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn tại nút giao Láng - Nguyễn Chí Thanh.

Clip ghi lại sự việc.

Khoảng 21h, tổ công tác dừng kiểm tra nam giới điều khiển xe máy màu đỏ, mang biển kiểm soát tỉnh Phú Thọ có biểu hiện nghi vấn.

Vừa dừng xe, đối tượng lập tức đưa tay lên miệng móc một gói ni lông kích thước khoảng 1x1cm bên trong chứa chất màu trắng vứt xuống đất nhằm phi tang.

Tuy nhiên, hành vi này đã bị các chiến sĩ trong tổ công tác kịp thời phát hiện, khống chế và thu giữ toàn bộ tang vật tại hiện trường.

Đối tượng móc ma túy trong miệng ra nhằm phi tang.

Qua đấu tranh khai thác tại chỗ, đối tượng khai tên là L.V.B (SN 1993, quê quán tỉnh Điện Biên). Đối tượng B. thừa nhận gói ni lông bị thu giữ là ma túy dạng heroin, được mua về nhằm mục đích sử dụng.

Tổ công tác đã lập biên bản bàn giao đối tượng L.V.B cùng tang vật và phương tiện liên quan cho Công an phường Láng tiếp nhận, điều tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.