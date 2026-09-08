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Pháp luật

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Cuồng yêu mù quáng, bị cáo nhận 15 năm tù

Tân Châu

TPO - Bị từ chối tình cảm, Tạ Lê Hoàng Khả Minh mua dao rình gặp bạn gái cũ tại khu vực ký túc xá đại học rồi đâm nạn nhân hàng chục nhát. Cơn cuồng yêu mù quáng ấy không chỉ đẩy bị hại vào ranh giới sinh tử mà còn tự khép lại tương lai tuổi trẻ của chính bị cáo.

Ngày 8/9, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Tạ Lê Hoàng Khả Minh (SN 2002, ngụ phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh) 15 năm tù về tội “Giết người”.

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Bị cáo Tạ Lê Hoàng Khả Minh tại phiên tòa sáng nay 8/9.

Đứng trước bục khai báo, Minh cúi gập đầu, giọng lí nhí trả lời từng câu hỏi của HĐXX. Sự ăn năn, hối hận muộn màng hiện rõ trên khuôn mặt trẻ, khác hẳn với sự hung hãn, coi thường pháp luật mà bị cáo đã gây ra vào chiều tối 12/5/2025 tại khuôn viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng (quận 7 cũ, TPHCM).

Theo hồ sơ vụ án, Minh và chị T. A. (SN 2006) có quan hệ tình cảm từ năm 2019. Đến tháng 4/2025, mâu thuẫn nảy sinh, chị T.A. cắt đứt liên lạc để tập trung học tập. Níu kéo bất thành, Minh nảy sinh ý định đi tìm chị T.A. nói chuyện; nếu bị từ chối sẽ sát hại bạn gái rồi tự sát.

Chiều 10/5/2025, Minh chạy xe máy từ Bình Thuận (cũ) về TPHCM, trên đường đi ghé chợ mua một con dao Thái Lan dài 20cm thủ sẵn trong người.

Đến khoảng 20h30 ngày 12/5/2025, thấy chị T.A. đi bỏ rác trước khu Ký túc xá Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Minh tiếp cận quàng cổ, rút dao đâm liên tiếp khoảng 35 nhát vào người chị T.A., làm nạn nhân gục tại chỗ với tỷ lệ thương tích lên đến 73%.

Trong lúc Minh đâm chị T.A, chị T.A. kêu cứu, anh N.T. chạy đến can ngăn thì bị Minh đâm gãy dao, gây thương tích 17%. Gây án xong, Minh nhảy xuống sông gần đó tự tử nhưng không thành do nước nông, sau đó bị lực lượng bảo vệ nhà trường bắt giữ.

Tại phiên tòa, bị cáo Minh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, bày tỏ sự hối hận sâu sắc trước những hậu quả tổn hại tinh thần, sức khỏe đã gây ra cho các nạn nhân. Gia đình bị cáo đã chủ động bồi thường cho chị T.A. 200 triệu đồng và anh T. 120 triệu đồng. Luật sư của bị cáo cung cấp thêm chứng cứ thể hiện gia đình bị cáo đã thanh toán gần 100 triệu đồng viện phí cho 2 bị hại.

Đặc biệt, phía bị hại T.A. đã làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt, mong HĐXX cho bị cáo một cơ hội làm lại cuộc đời.

Đánh giá toàn diện vụ án, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, cố ý tước đoạt mạng sống của nhiều người và có tính chất côn đồ.

HĐXX xét lời bào chữa và chứng cứ trình tại phiên xử, xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo của luật sư; xét bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như tự nguyện bồi thường thiệt hại, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, từng hoàn thành nghĩa vụ quân sự; được phía bị hại xin giảm nhẹ hình phạt... HĐXX đã chấp nhận một phần bào chữa của luật sư, tuyên phạt Tạ Lê Hoàng Khả Minh 15 năm tù.

Bản án là cái giá đắt cho những phút giây cuồng yêu lấn gạt lý trí, nhưng cũng là khoảng thời gian đủ dài để thanh niên tuổi 24 chiêm nghiệm và chuộc lại lỗi lầm.

Tân Châu
#Giết người #Cuồng yêu #15 năm tù #TAND TPHCM #Tạ Lê Hoàng Khả Minh #Bồi thường thiệt hại #Tòa tuyên án #Đại học Tôn Đức Thắng

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