Em trai hiến gan cứu anh bị ung thư

TPO - Người em trai 29 tuổi tự nguyện hiến một phần gan, trao cơ hội sống cho anh trai mắc ung thư gan trên nền xơ gan nặng. Đây là ca ghép gan từ người hiến sống đầu tiên tại Bệnh viện Thống Nhất.

Video: Người em hiến gan cứu sống anh trai ung thư gan giai đoạn nặng

Ngày 8/9, Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM) thông tin về một ca ghép gan cho một bệnh nhân ung thư gan trên nền xơ gan giai đoạn nặng. Người hiến là em trai ruột của bệnh nhân, tự nguyện hiến một phần gan để cứu anh.

Người nhận gan là ông N.N.H. (sinh năm 1976), mắc ung thư gan trên nền xơ gan do viêm gan B và C, đồng thời bị đái tháo đường type 2. Trước khi được chỉ định ghép gan, ông H. nhiều lần nhập viện do các biến chứng nặng của xơ gan, trong đó có cổ trướng và xuất huyết tiêu hóa do vỡ giãn tĩnh mạch thực quản.

Khoảng một tháng trước khi nhập viện, các bác sĩ phát hiện ông H. có khối ung thư biểu mô tế bào gan, xâm lấn một phần tĩnh mạch gan và có huyết khối ở nhánh trái tĩnh mạch cửa. Sau khi đánh giá toàn diện, các bác sĩ nhận định ghép gan là phương án điều trị phù hợp, giúp người bệnh có thêm cơ hội kéo dài sự sống.

Các bác sĩ trong ca phẫu thuật ghép gan cho bệnh nhân

Người hiến gan là anh N.N.T. (sinh năm 1997), em trai ruột của bệnh nhân. Người em có sức khỏe tốt và tự nguyện hiến một phần gan cứu anh.

Trước khi hiến, anh T. trải qua nhiều bước kiểm tra nhằm đánh giá sức khỏe tổng thể, chức năng gan, giải phẫu mạch máu và đường mật, thể tích gan còn lại sau khi hiến và các yếu tố liên quan đến miễn dịch.

Ca phẫu thuật diễn ra ngày 22/8. Hai ê-kíp phẫu thuật được tổ chức đồng thời, một ê-kíp lấy mảnh gan phải từ người hiến, trong khi ê-kíp còn lại tiến hành cắt bỏ phần gan bệnh và chuẩn bị ghép cho người nhận.

Quá trình phẫu thuật kéo dài khoảng 8 giờ, với nhiều công đoạn phức tạp như lấy và bảo quản mảnh ghép, nối các mạch máu và đường mật, sau đó tái lập tuần hoàn cho gan ghép. Sau khi được tái tưới máu, mảnh gan ghép hoạt động tốt và ca phẫu thuật kết thúc thuận lợi.

Sau ghép, người hiến và người nhận được tiếp tục theo dõi tại khu vực hồi sức. Đến ngày 8/9, sức khỏe của cả hai ổn định. Người em hiến gan đã được xuất viện và trở về sinh hoạt tại gia đình, tiếp tục được theo dõi sức khỏe. Người anh tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, chức năng gan ghép tốt, các chỉ số huyết học và sinh hóa cải thiện rõ rệt và đang dần trở về ngưỡng bình thường.

Thời gian tới, các bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất vẫn tiếp tục theo dõi chức năng gan ghép, nguy cơ thải ghép, nhiễm trùng cũng như các biến chứng liên quan đến mạch máu, đường mật và quá trình hồi phục của người hiến.

Đây là ca ghép gan từ người hiến sống đầu tiên được thực hiện tại Bệnh viện Thống Nhất. Ca ghép có sự hỗ trợ chuyên môn của các chuyên gia Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Để có thể thực hiện kỹ thuật này, từ năm 2024, hai bệnh viện đã phối hợp đào tạo nhân lực, hội chẩn và xây dựng các quy trình chuyên môn liên quan đến ghép gan.