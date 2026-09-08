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Pháp luật

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Không giữ khoảng cách an toàn, ô tô khách húc đuôi xe đầu kéo khiến 1 người tử vong

Thanh Hà

TPO - Ngày 8/9, một vụ va chạm giữa xe khách và xe đầu kéo xảy ra trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (Chương Dương, Hà Nội) làm 1 người tử vong. Nguyên nhân sơ bộ xác định tài xế xe khách không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn.

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Xe khách bị hư hỏng nặng phần đầu sau va chạm.

Theo thông tin ban đầu, xe ô tô khách 24 chỗ mang biển số 36H-084.XX do ông L.X.T. (SN 1976, trú tại Thanh Hóa) điều khiển, lưu thông theo hướng Ninh Bình - Hà Nội.

Khi đến Km199+200, xe khách đã va chạm vào phía sau xe đầu kéo biển số 86C-094.XX, kéo theo sơmi rơmoóc biển số 86R-009.XX do ông N.Q.T. (SN 1990, trú tại Lâm Đồng) điều khiển.

Trước thời điểm xảy ra va chạm, xe đầu kéo gặp sự cố nổ lốp và đang di chuyển chậm để vào làn dừng xe khẩn cấp. Dữ liệu giám sát hành trình ghi nhận thời điểm này phương tiện di chuyển với tốc độ khoảng 22 km/h.

Vụ va chạm khiến anh H.V.T. (SN 1989, trú tại Thanh Hóa), là phụ xe khách, tử vong tại chỗ. Tổng thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 300 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường tổ chức phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn, đồng thời tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Qua xác minh ban đầu, nguyên nhân sơ bộ được xác định do người điều khiển xe khách không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn nên đã va chạm vào phía sau xe đầu kéo.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

Thanh Hà
#Tai nạn giao thông #Xe khách #Xe đầu kéo #Hà Nội - Ninh Bình #Nguyên nhân tai nạn #Tai nạn do không giữ khoảng cách #Quy định khoảng cách trên cao tốc

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