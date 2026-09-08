Kiên quyết chống gian lận học thuật, sính bằng cấp

TPO - Theo Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phải là hình mẫu về xây dựng Đảng, kỷ luật, kỷ cương, liêm chính học thuật, đạo đức công vụ, sử dụng nguồn lực công và trách nhiệm giải trình; kiên quyết chống hình thức, gian lận học thuật, ngại tranh luận, né tránh vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm.

Sáng 8/9, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự lễ khai giảng năm học 2026 – 2027 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, sau đó làm việc với Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về kết quả công tác xây dựng Đảng, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2025 và những tháng đầu năm 2026; định hướng phát triển trong thời gian tới, sáng 8/9.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: PV.



Phát biểu tại cuộc làm việc, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, với vị thế là “trường Đảng cao nhất”, trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, tư vấn chính sách, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện cần có tầm nhìn và phương thức lãnh đạo tương xứng với “bước chuyển mang tính bước ngoặt” của đất nước.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo và tư vấn chiến lược để cung cấp kịp thời luận cứ khoa học, lý luận và thực tiễn tin cậy phục vụ hoạch định, hoàn thiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Học viện phải là hình mẫu về xây dựng Đảng, kỷ luật, kỷ cương, liêm chính học thuật, đạo đức công vụ, sử dụng nguồn lực công và trách nhiệm giải trình; kiên quyết chống hình thức, gian lận học thuật, ngại tranh luận, né tránh vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị Đảng ủy Học viện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm, hiệu quả các Quy định của Trung ương về đào tạo lý luận chính trị, về cập nhật kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, về giáo dục lý tưởng cách mạng.

Trên cơ sở đó, cần thống nhất nhận thức và hành động trong toàn hệ thống đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: chuyển mạnh từ truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực toàn diện; gắn với vị trí việc làm, với chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng cấp, từng ngành, từng địa phương. Mỗi chương trình phải bảo đảm sau đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ làm tốt hơn, bộ máy vận hành hiệu quả hơn, người dân và doanh nghiệp được phục vụ tốt hơn.

Nội dung đào tạo cần bám sát thực tiễn quản lý nhà nước, cải cách thể chế; chú trọng quản trị phát triển, phân tích chính sách, xử lý các vấn đề mới, khó, phức tạp; đẩy mạnh đào tạo về quản trị số, dữ liệu và công nghệ mới, năng lực ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đúng pháp luật, an toàn, hiệu quả.

Về phương pháp, Thường trực Ban Bí thư lưu ý, phải lấy người học làm trung tâm; thúc đẩy học tập suốt đời, góp phần xây dựng quốc gia học tập. Đổi mới đánh giá theo hướng đo được năng lực sau đào tạo, khắc phục tình trạng học để đủ điều kiện, sính bằng cấp, học không đi đôi với làm. Gắn đào tạo, bồi dưỡng với kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ và trách nhiệm giải trình; hướng đến xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính, chuyên nghiệp, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.