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Thông tin mới về gió mùa đông bắc

Nguyễn Hoài

TPO - Dự báo không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến vùng núi nước ta từ đêm 9/9, sau đó tiếp tục mở rộng phạm vi ảnh hưởng. Miền Bắc chuyển mưa dông, đồng thời nền nhiệt giảm, vùng núi có nơi dưới 19 độ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, khoảng đêm 9/9, một bộ phận không khí lạnh từ phương Bắc sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc của miền Bắc nước ta.

Sau đó trong ngày 10/9 sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm 9/9 trời chuyển mát.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 21-24 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ, vùng núi có nơi dưới 27 độ.

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Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên trong mùa đông năm 2026-2027.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ chiều tối 9/9 đến ngày 10/9, miền Bắc có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Mưa dông xảy ra sau những ngày miền Bắc duy trì nền nhiệt cao nên nguy cơ xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thủ đô Hà Nội từ chiều tối 9/9 đến ngày 10/9 có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 9/9 trời chuyển mát. Nhiệt độ trong ngày 10/9 ở Hà Nội từ 25-29 độ.

Dự báo đây là đợt không khí lạnh ngắn ngày, từ khoảng 11/9, nền nhiệt tăng nhẹ trở lại, miền Bắc hửng nắng.

Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 9/9, Bắc vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 4-5, từ trưa chiều 10/9 mạnh cấp 6, giật cấp 7-8 (tương đương cường độ của áp thấp nhiệt đới), sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong điều kiện El Nino hoạt động mạnh, mùa đông năm nay ở nước ta có khả năng ấm hơn so với trung bình nhiều năm.

Nguyễn Hoài
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