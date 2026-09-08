EVNGENCO2 và các đơn vị sẵn sàng ứng phó mùa mưa, lũ năm 2026

Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của thời tiết, công tác phòng, chống thiên tai và bảo đảm an toàn công trình luôn được Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) đặc biệt quan tâm, nhằm đảm bảo an toàn và bảo vệ đời sống, tài sản của Nhân dân khu vực hạ du trong mùa mưa, lũ năm 2026.

Đập thủy điện Nhà máy Thủy điện Sông Bung 4 – Công ty Thủy điện Sông Bung.

Ngay từ đầu năm, EVNGENCO2 và các đơn vị thủy điện đã chuẩn bị các phương án theo phương châm "4 tại chỗ" – chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Các đơn vị đã chủ động rà soát hiện trạng công trình, kiểm tra thiết bị, hệ thống thông tin liên lạc và cảnh báo; đồng thời xây dựng, hoàn thiện phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện và tổ chức diễn tập nhằm nâng cao khả năng xử lý các tình huống có thể xảy ra. Việc vận hành hồ chứa, thông tin cảnh báo và triển khai phương án ứng phó đều được thực hiện theo quy trình và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, bảo đảm thống nhất trong chỉ huy, điều hành.

Từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2026, 09 nhà máy thủy điện thuộc các Công ty thủy điện trong EVNGENCO2 bao gồm: Thủy điện Trung Sơn, Thủy điện Quảng Trị, Thủy điện Sông Bung, Thủy điện Sông Ba Hạ, Thủy điện A Vương, Thủy điện An Khê Ka-Nak, Thủy điện Thác Mơ, đã chủ động tổ chức các buổi diễn tập, kiểm tra và triển khai các phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) và phòng thủ dân sự (PTDS) năm 2026, qua đó nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành, sẵn sàng ứng phó với các tình huống mưa, lũ, bảo đảm an toàn công trình, đập, hồ chứa và vùng hạ du.

Các phương án diễn tập tại các đơn vị được triển khai theo các tình huống giả định như: tình huống mưa lớn bất thường gây mất liên lạc, chia cắt giao thông; xử lý tình huống giả định kẹt khe van xả tràn; xử lý mất điện lưới; diễn tập liên lạc bằng điện thoại vệ tinh; diễn tập tình huống cứu hộ người bị rơi xuống nước trong điều kiện dòng chảy xiết…

Các đơn vị thủy điện trong EVNGENCO2 đã tăng cường công tác kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa theo kế hoạch; chế độ trực 24/24 giờ được duy trì nghiêm ngặt. Các kíp trực liên tục bám sát hiện trường, bảo đảm thiết bị luôn sẵn sàng đáp ứng lệnh huy động từ hệ thống điện.

Bằng tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các lực lượng chức năng tại địa phương, EVNGENCO2 và các đơn vị quản lý, vận hành các nhà máy thủy điện luôn bảo đảm an toàn cho người lao động, thiết bị và công trình, duy trì hoạt động sản xuất điện ổn định mà còn góp phần bảo vệ an toàn cho người dân tại khu vực hạ du trong mùa mưa, lũ năm 2026.