Hura thế hệ mới: Làm mới trải nghiệm bánh bông lan cho người tiêu dùng hiện đại

Thị trường bánh ngọt đóng gói đang bước vào giai đoạn người tiêu dùng ngày càng chú trọng hơn đến chất lượng cảm nhận: bánh phải mềm ngon, hương vị hài hòa, dễ thưởng thức và hình thức đủ chỉn chu để phù hợp với nhiều nhu cầu trong ngày.

Trong bối cảnh đó, HURA chính thức giới thiệu HURA thế hệ mới, đánh dấu bước làm mới toàn diện từ chất lượng sản phẩm, hương vị đến thiết kế bao bì, với định hướng nâng cao trải nghiệm của người tiêu dùng.

Tập trung cải tiến từ giá trị cốt lõi của bánh bông lan

Với HURA thế hệ mới, chất lượng sản phẩm là điểm khởi đầu của mọi thay đổi. Thương hiệu tập trung cải tiến kết cấu bánh theo hướng mềm xốp hơn, đồng thời cân chỉnh hương vị hài hòa, thơm ngon, dễ thưởng thức và hạn chế cảm giác ngọt gắt hay nhanh ngấy.

Từ đó, “Mềm xốp vượt trội – Thơm ngon khó cưỡng” trở thành giá trị xuyên suốt của thế hệ sản phẩm mới, được thể hiện qua ba dòng chủ lực HURA Swissroll, HURA Layercake và HURA Deli. Mỗi dòng mang một trải nghiệm thưởng thức riêng, phù hợp với những nhu cầu và khoảnh khắc khác nhau trong ngày.

HURA Swissroll được cải tiến với lớp bánh cuộn mềm xốp, mang cảm giác gần gũi như bánh thủ công. Sản phẩm kết hợp cùng hạt dinh dưỡng xay mịn, với hai lựa chọn hạt sen thanh nhẹ hoặc hạt dẻ dịu béo, hòa quyện cùng lớp kem mịn. Tổng thể hương vị nhẹ nhàng, dễ ăn, phù hợp để cả gia đình cùng thưởng thức.

Với HURA Layercake Matcha Latte, HURA lấy cảm hứng từ thức uống Matcha Latte được giới trẻ yêu thích, kết hợp các lớp bánh mềm xốp và kem để tạo nên trải nghiệm đa tầng, trẻ trung và mới mẻ. Hương matcha đặc trưng hòa cùng vị latte béo dịu mang đến cảm giác vừa quen thuộc, vừa thú vị trong từng miếng bánh.

Trong khi đó, HURA Deli mang đến trải nghiệm phong phú và chỉn chu hơn với ba tầng bánh bông lan mềm xốp, kết hợp mứt cherry từ quả thật và kem dừa béo mịn. Vị chua ngọt của cherry đan xen cùng độ béo thơm của kem dừa tạo nên nhiều lớp cảm nhận khi thưởng thức, phù hợp cho những khoảng riêng, khi chia sẻ cùng người thân hoặc như một món quà nhỏ dành tặng nhau.

Không chỉ thay đổi bên trong, diện mạo HURA thế hệ mới cũng được làm mới theo hướng hiện đại, nổi bật và chỉn chu hơn, giúp sản phẩm dễ nhận diện trên quầy kệ và gia tăng cảm giác hấp dẫn ngay từ khi người tiêu dùng lựa chọn.

Tạo thêm lý do để người tiêu dùng lựa chọn HURA mỗi ngày

Nếu trước đây bánh bông lan đóng gói chủ yếu được xem là một lựa chọn ăn nhẹ tiện lợi, HURA đang hướng sản phẩm đến một vai trò gần gũi hơn trong đời sống hằng ngày: một món ngon dành cho những khoảng riêng của mỗi người.

Đó có thể là lúc vừa hoàn thành một ngày làm việc nhiều áp lực, giữa giờ học căng thẳng, sau một việc chưa diễn ra như mong muốn, hay đơn giản là khi mỗi người muốn dành cho mình một chút thời gian để thưởng thức điều mình thích.

Tinh thần này cũng được HURA gợi mở nhẹ nhàng trong TVC mới qua câu chuyện “HURA cho ai, HUHU vẫn cố gắng”. Thay vì nói về những thành tựu lớn, thương hiệu lựa chọn ghi nhận những nỗ lực rất đời thường – những lần vẫn tiếp tục, vẫn cố gắng và vẫn xứng đáng tự dành cho mình một niềm vui nhỏ.

Cách tiếp cận này phản ánh sự thay đổi trong nhu cầu tiêu dùng: một món ăn nhẹ ngày nay không chỉ cần tiện lợi mà còn cần ngon, dễ thưởng thức và mang lại cảm giác dễ chịu, phù hợp với nhịp sống và những nhu cầu cảm xúc khác nhau.

Với HURA, một chiếc bánh không chỉ cần chinh phục người dùng bằng “Mềm xốp vượt trội – Thơm ngon khó cưỡng”, mà còn có thể trở thành món ngon đồng hành trong những khoảng riêng – khi mỗi người muốn dịu lại một chút, tự ghi nhận những cố gắng của mình và tiếp tục công việc với tâm trạng nhẹ nhàng hơn.

Những phản hồi đầu tiên từ thị trường

Sau khi được đưa ra thị trường, HURA thế hệ mới bước đầu ghi nhận những phản hồi tích cực từ hệ thống phân phối và người tiêu dùng tại nhiều khu vực.

Trong các ghi nhận thực tế tại điểm bán, độ mềm xốp và hương vị là những yếu tố được nhắc đến nhiều. Một số dòng như HURA Swissroll và HURA Layercake Matcha cho thấy mức độ tiếp nhận tích cực hơn tại nhiều thị trường, trong khi thiết kế bao bì mới cũng được đánh giá nổi bật và hiện đại hơn.

Song song với những phản hồi tích cực, HURA tiếp tục ghi nhận ý kiến liên quan đến độ ngọt, quy cách sản phẩm, bao bì và trải nghiệm sử dụng ở từng khu vực để tiếp tục hoàn thiện sản phẩm.

Thay vì xem việc tung sản phẩm mới là điểm kết thúc của quá trình cải tiến, thương hiệu xác định đây là bước khởi đầu cho quá trình tiếp tục lắng nghe thị trường và điều chỉnh dựa trên phản hồi thực tế từ người tiêu dùng, điểm bán và hệ thống phân phối.

Bước làm mới để tăng sức cạnh tranh trên thị trường bánh bông lan

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng mạnh giữa các thương hiệu bánh trong và ngoài nước, khác biệt về chất lượng cảm nhận đang trở thành yếu tố ngày càng quan trọng.

Người tiêu dùng hiện có nhiều lựa chọn hơn và cũng có yêu cầu cao hơn về độ mềm, hương vị, thiết kế bao bì cũng như mức độ phù hợp với từng dịp sử dụng.

Việc ra mắt HURA thế hệ mới vì vậy không chỉ là thay đổi hình thức sản phẩm, mà thể hiện định hướng nâng cấp toàn diện trải nghiệm thương hiệu, bắt đầu từ những yếu tố cơ bản nhất của một chiếc bánh bông lan.

Từ nền tảng “Mềm xốp vượt trội – Thơm ngon khó cưỡng”, HURA hướng đến việc trở thành lựa chọn quen thuộc hơn trong nhiều thời điểm của ngày, từ một bữa ăn nhẹ đến một món ngon dành cho khoảng riêng của mỗi người.

HURA thế hệ mới – Mềm xốp vượt trội, thơm ngon khó cưỡng.