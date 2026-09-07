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Kinh tế

EVN thúc đẩy tiến độ các công trình lưới điện trọng điểm khu vực miền Bắc

Nguyệt Hà
P.V

Sáng 13/7, tại Hà Nội, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Phạm Hồng Phương chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai các công trình lưới điện trọng điểm khu vực miền Bắc, nhằm rà soát các mốc tiến độ năm 2026, khả năng đáp ứng nhu cầu phụ tải giai đoạn 2027 - 2028 và giải pháp tháo gỡ vướng mắc đối với những dự án cần ưu tiên.

Tham dự cuộc họp có đại diện các ban chuyên môn của EVN; lãnh đạo Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI), Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC). Cùng dự có đại diện Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO).

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện EVN cho biết, nhu cầu điện cho miền Bắc tiếp tục tăng cao, đặc biệt tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, trung tâm công nghệ cao và các địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh. Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra không chỉ là đẩy nhanh tiến độ từng dự án riêng lẻ, mà còn phải bảo đảm sự đồng bộ giữa các dự án nguồn điện, lưới truyền tải từ 110 - 500kV và các giải pháp hỗ trợ vận hành như hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS).

Tại cuộc họp, các đơn vị đã báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm. Số liệu cho thấy, hiện EVN và các đơn vị đang triển khai hơn 30 công trình lưới điện truyền tải trọng điểm tại khu vực miền Bắc. Danh mục dự án được phân theo 5 nhóm mục tiêu lớn, gồm: tăng cường khả năng nhập khẩu điện; nâng cao liên kết liên miền, liên vùng; giải tỏa công suất các nguồn điện khu vực Tây Bắc; tăng cường cấp điện cho các trung tâm phụ tải; bảo đảm khả năng vận hành an toàn, linh hoạt của hệ thống điện.

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Cuối tháng 3/2026, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia hoàn thành đấu nối các mạch đường dây 500kV từ Trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên vào các đường dây 500kV Sơn La - Hiệp Hòa và Việt Trì - Hiệp Hòa, góp phần tăng cường liên kết và năng lực truyền tải điện miền Bắc.

Đây là những công trình có vai trò quan trọng đối với việc bảo đảm cung ứng điện khu vực trong giai đoạn 2026 - 2030, đặc biệt tại các địa bàn có tốc độ tăng trưởng phụ tải cao như Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên,... Một số công trình và hạng mục đã được hoàn thành, đưa vào vận hành, góp phần nâng cao năng lực truyền tải và khả năng cấp điện cho miền Bắc.

Theo mục tiêu tại Nghị quyết số 31-NQ/ĐU ngày 21/3/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy EVN về lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư các công trình trọng điểm năm 2026, đến hết tháng 6, EVNNPT đã hoàn thành 4 trong 13 công trình theo kế hoạch, EVNHANOI hoàn thành 2 trong 3 công trình, EVNNPC đang triển khai cả 3 công trình.

Bên cạnh việc đánh giá kết quả thực hiện, cuộc họp tập trung rà soát những công trình cần ưu tiên điều hành tiến độ trong thời gian tới, điển hình là những dự án tăng cường nhập khẩu điện qua Lào Cai, Hà Giang và Móng Cái - Quảng Ninh, dự án giải tỏa công suất nguồn điện khu vực Tây Bắc, tăng cường liên kết lưới điện 500kV Bắc - Trung; cùng các công trình bổ sung nguồn cấp cho những địa bàn có phụ tải tăng trưởng cao như Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Tĩnh,...

Cũng theo báo cáo của các đơn vị tại cuộc họp, một số dự án vẫn còn khối lượng công việc lớn liên quan đến hoàn thiện thủ tục đầu tư, thỏa thuận hướng tuyến, giải phóng mặt bằng, thu xếp nguồn vốn và cung cấp thiết bị. Tại một số dự án, tiến độ giữa trạm biến áp, đường dây truyền tải và các xuất tuyến 110kV liên quan chưa hoàn toàn đồng bộ, ảnh hưởng đến khả năng khai thác đầy đủ công trình sau khi đóng điện.

Chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương yêu cầu các ban chuyên môn và đơn vị rà soát, bổ sung, thống nhất danh mục các công trình trọng điểm, cấp bách; xác định rõ thứ tự ưu tiên và các mốc hoàn thành trong năm 2026, trước cao điểm mùa khô năm 2027 và những năm tiếp theo. Đối với từng dự án, chủ đầu tư và đơn vị quản lý dự án phải lập tiến độ chi tiết, xác định đường găng tiến độ, trách nhiệm thực hiện và phương án xử lý những nội dung có thể ảnh hưởng đến tiến độ.

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Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai các công trình lưới điện trọng điểm khu vực miền Bắc, sáng 13/7 tại Hà Nội

Phó Tổng giám đốc EVN cũng yêu cầu nâng cao chất lượng công tác lập dự toán, lựa chọn nhà thầu và chuẩn bị hồ sơ; chủ động tổ chức song song những thủ tục có thể thực hiện đồng thời trên cơ sở tuân thủ quy định, qua đó rút ngắn thời gian chuẩn bị và triển khai dự án. Các tổng công ty cần đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền phù hợp cho các ban quản lý dự án; tăng cường phối hợp, duy trì chế độ rà soát định kỳ để bảo đảm tiến độ đồng bộ giữa trạm biến áp, đường dây truyền tải và các xuất tuyến lưới điện phân phối, qua đó khai thác hiệu quả công trình ngay khi đưa vào vận hành.

Đối với những công trình còn khối lượng lớn về thủ tục đầu tư, thỏa thuận hướng tuyến, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và rừng, giải phóng mặt bằng, lãnh đạo EVN yêu cầu các đơn vị chủ động làm việc với chính quyền địa phương, kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền. Các ban chuyên môn của EVN được giao theo dõi sát tiến độ, tổng hợp danh mục dự án cần ưu tiên và tham mưu Tập đoàn báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét các giải pháp tháo gỡ phù hợp.

Nguyệt Hà
P.V
#EVN #Lưới điện miền Bắc #Dự án truyền tải điện #Phát triển điện lực #Công trình trọng điểm

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