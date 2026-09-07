Thu ngân sách từ xuất nhập khẩu tăng hơn 52.000 tỷ đồng

TPO - Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 8 tháng năm nay đạt hơn 770 tỷ USD, tăng gần 29% so với cùng kỳ. Đà tăng mạnh của hoạt động ngoại thương góp phần đưa số thu ngân sách từ xuất nhập khẩu lên 352.766 tỷ đồng, tăng hơn 52.300 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Ngày 7/9, Cục Hải quan cho biết hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục duy trì đà tăng cao, qua đó đóng góp tích cực vào thu ngân sách nhà nước.

Riêng tháng 8, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 109,7 tỷ USD, giảm nhẹ 0,1% so với tháng trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 54,79 tỷ USD, tăng 3,2%; nhập khẩu đạt 54,91 tỷ USD, giảm 3,1%.

Tính chung 8 tháng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 770,1 tỷ USD, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, xuất khẩu đạt 374,8 tỷ USD, tăng 22,4%; nhập khẩu đạt 395,3 tỷ USD, tăng 35,3%.

Do nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu, cán cân thương mại hàng hóa 8 tháng nhập siêu 20,46 tỷ USD.

Cùng với kim ngạch xuất nhập khẩu tăng mạnh, số thu ngân sách từ hoạt động này tiếp tục cải thiện. Riêng tháng 8, ngành Hải quan thu 39.820 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 8, số thu đạt 352.766 tỷ đồng, bằng 78,2% dự toán được giao và tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng hơn 52.300 tỷ đồng.

Kim ngạch xuất nhập khẩu 8 tháng đạt 770,1 tỷ USD.

Về tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, Cục Hải quan đánh giá vẫn diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, số vụ có dấu hiệu hình sự có chiều hướng gia tăng, đặc biệt trên tuyến đường biển và hàng không.

Tính đến giữa tháng 8, toàn ngành hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 15.273 vụ, trị giá hàng hóa vi phạm ước khoảng 15.371 tỷ đồng; khởi tố 15 vụ và chuyển khởi tố 104 vụ.

Trong đấu tranh phòng, chống ma túy, cùng kỳ, lực lượng Hải quan chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện 129 vụ với 274 đối tượng, thu giữ hơn 785 kg ma túy các loại.

Công tác kiểm tra sau thông quan tiếp tục tập trung vào những lĩnh vực có rủi ro cao như xuất xứ, sở hữu trí tuệ, mã HS, trị giá và chính sách mặt hàng. Đến giữa tháng 8, toàn ngành đã hoàn thành 875 cuộc kiểm tra sau thông quan, với tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt gần 4.782 tỷ đồng, đạt 120% chỉ tiêu được giao trong năm 2026.