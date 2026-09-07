Lang Thang ChocoPie: Khi cộng đồng truyền cảm hứng cho sản phẩm

Từ một chuyến đi ngoài dự tính giữa núi rừng Tam Đảo, câu chuyện của Tuấn Anh (SV ĐH Đại Nam) đã truyền cảm hứng về trải nghiệm tuổi trẻ, sự chủ động và tinh thần không bỏ cuộc. Hành trình ấy cũng góp thêm một lát cắt chân thực cho Lang Thang ChocoPie – tinh thần vốn hình thành tự nhiên từ cộng đồng, nay được Orion đưa từ mạng xã hội bước ra đời thực thông qua bao bì sản phẩm và Triển lãm Lang Thang ChocoPie.

“Lang thang” trước hết là tự do

Giữa nhịp sống hối hả, “lang thang” đang trở thành cách nhiều người trẻ tìm lại khoảng thời gian thuộc về mình. Không nhất thiết phải đi thật xa hay chinh phục một điểm đến nổi tiếng, đôi khi đó chỉ là một lần bước ra khỏi lịch trình quen thuộc, đi theo nhịp riêng và lắng nghe chính mình.

Với Tuấn Anh, “lang thang” trước hết là tự do. “Em sẽ chọn từ ‘tự do’, vì từ đó diễn tả được cảm xúc tự do như đi lang thang không có chỗ tới”, Tuấn Anh chia sẻ.

Yêu thiên nhiên và những chuyến đi, Tuấn Anh thường tìm đến những cung đường mới để khám phá thế giới bên ngoài và thử thách giới hạn của bản thân. Nhưng chính một hành trình ngoài dự tính tại Tam Đảo đã khiến câu chuyện của bạn được nhiều người biết đến.

Trong 37 giờ giữa núi rừng, khi chuyến đi không còn diễn ra như kế hoạch, Tuấn Anh phải giữ bình tĩnh, tìm cách duy trì thể lực và từng bước vượt qua hoàn cảnh trước mắt. Những chiếc ChocoPie mang theo trong balo khi ấy đã trở thành nguồn năng lượng giúp em tiếp tục hành trình.

“Mình phải tin mình và nhắc nhở bản thân luôn tỉnh táo, không được sợ để có thể giải quyết được câu chuyện trước mắt”, Tuấn Anh kể.

Câu chuyện không chỉ gây chú ý bởi những gì Tuấn Anh đã trải qua, mà còn bởi tinh thần phía sau hành trình ấy: tinh thần khi đối diện với điều bất ngờ, sự tin tưởng vào chính mình và không bỏ cuộc.

Mỗi chuyến đi là một lần hiểu mình hơn

Với Tuấn Anh, mỗi lần lên đường là một lần bước ra khỏi vùng an toàn. Có hành trình giúp em kiểm tra giới hạn thể lực, có hành trình mở ra một góc nhìn mới, cũng có chuyến đi để lại những bài học mà không kế hoạch nào có thể chuẩn bị trước.

“Những chuyến đi thật sự cho em lớn lên với những trải nghiệm khác nhau”, Tuấn Anh nói.

Đi nhiều cũng giúp em nhận ra rằng tự do không đồng nghĩa với thiếu chuẩn bị. Trong balo luôn cần có nước, thực phẩm để duy trì năng lượng và những vật dụng cần thiết. Quan trọng hơn, người đi phải hiểu khả năng của bản thân, giữ tỉnh táo và sẵn sàng ứng phó khi hành trình thay đổi.

Sau mỗi hành trình, điều Tuấn Anh mang về không chỉ là hình ảnh của những nơi đã đi qua. Đó còn là ký ức, những người bạn mới, sự trưởng thành và một cách nhìn khác về chính mình.

“ “Lang thang” với em không đơn thuần là dịch chuyển. Đó là khoảng thời gian để sống trọn vẹn với trải nghiệm đang diễn ra, lắng nghe cơ thể, đối diện với thử thách và nhận ra mình có thể mạnh mẽ hơn những gì từng nghĩ.”, Tuấn Anh chia sẻ.

Khi cảm hứng từ cộng đồng bước ra đời thực

Dù mang tên một sản phẩm của Orion, “Lang Thang ChocoPie” không phải là cụm từ do thương hiệu tạo ra, mà bắt nguồn tự nhiên từ cộng đồng.

Từ những năm 2020, cụm từ này đã được nhiều bạn trẻ sử dụng như một cách nói vui trong các nội dung về ăn uống và những khoảnh khắc đời thường: đi đâu đó, thưởng thức một món ngon rồi gọi vui là “lang thang ChocoPie”. Theo thời gian, cách sử dụng cụm từ cũng dần được mở rộng thành caption hoặc hashtag gắn với những hoạt động như đi chơi, dạo phố, ghé quán cà phê, chạy xe, chụp ảnh, đi một mình hoặc cùng bạn bè. Điểm chung của những khoảnh khắc ấy là tinh thần tận hưởng cuộc sống theo cách riêng.

Giữa dòng chảy tự nhiên đó, câu chuyện của Tuấn Anh xuất hiện như một sự gặp gỡ đặc biệt. Trong hành trình ngoài dự tính tại Tam Đảo, những chiếc ChocoPie mang theo đã trở thành một phần trong hành trang “lang thang”, giúp Tuấn Anh duy trì năng lượng để được… tìm thấy.

Trân trọng câu chuyện chân thực của Tuấn Anh và được truyền cảm hứng từ tinh thần “Lang Thang ChocoPie” của cộng đồng, Orion đã đưa cảm hứng này bước ra đời thực trên Hộp bánh ChocoPie 12P trong tháng 8 này.

Đồng thời, thương hiệu tổ chức Triển lãm Lang Thang ChocoPie trên mạng xã hội, giúp nhiều người biết đến tinh thần này hơn, tìm thấy cảm hứng từ những câu chuyện gần gũi và cùng chia sẻ khoảnh khắc “lang thang” theo cách riêng. Từ 20/8 đến 20/9, hãy chia sẻ khoảnh khắc Lang thang ChocoPie của bạn trên TikTok hoặc Facebook, gắn thẻ Orion Việt Nam và kèm hashtag #LangThangChocoPie #Orion #ChocoPie, bạn sẽ có cơ hội nhận được sản phẩm ChocoPie 2P đặc biệt, với khoảnh khắc của chính bạn được in trên bao bì cùng nhiều phần quà giá trị khác.

Chi tiết thể lệ xem tại đây (https://orion.vn/tin-tuc/thong-cao-bao-chi/moi-ban-tham-gia-trien-lam-lang-thang-chocopie/) hoặc quét mã QR trên Bao bì Lang thang ChocoPie tại tại hệ thống siêu thị và cửa hàng trên toàn quốc

Orion không tạo ra Lang Thang ChocoPie, mà lựa chọn lắng nghe, trân trọng và tiếp nối một cảm hứng đã hình thành tự nhiên trong cộng đồng. Qua đó, thương hiệu mở rộng sự kết nối với người tiêu dùng theo một cách trẻ trung, gần gũi, ấm áp và vẫn mang trọn tinh thần “Tình” của ChocoPie.