VISS Agency chia sẻ cách 'chạy' quảng cáo tăng doanh thu với video ngắn YouTube Shorts

Trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng đẩy mạnh nội dung video ngắn, quảng cáo trên YouTube Shorts đang mở thêm cơ hội tiếp cận khách hàng và tạo chuyển đổi, bên cạnh những nền tảng quen thuộc như Meta hay TikTok. Tuy nhiên, với những nhà quảng cáo mới tiếp cận, bài toán không chỉ nằm ở nội dung hay khả năng tối ưu chiến dịch. Các vấn đề như quảng cáo bị từ chối, tài khoản báo “tạm ngưng”, phương thức thanh toán gặp vấn đề hay thiết lập chưa phù hợp với chính sách Google có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình triển khai.

Từ nhu cầu đó, VISS Agency phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp và nhà quảng cáo trong quá trình thử nghiệm, vận hành và mở rộng các chiến dịch quảng cáo chuyển đổi trên YouTube Shorts.

Không chỉ cung cấp tài khoản, hướng đến hỗ trợ toàn bộ quá trình vận hành

Với doanh nghiệp hoặc đội ngũ trực tiếp triển khai quảng cáo, tài khoản Google Ads là một trong những yếu tố cần được chuẩn bị để đảm bảo quá trình vận hành chiến dịch.

Tuy nhiên, khi ngân sách và số lượng chiến dịch tăng, doanh nghiệp còn phải xử lý nhiều vấn đề liên quan đến phương thức thanh toán, xác minh danh tính nhà quảng cáo, xác minh hoạt động kinh doanh, chính sách nội dung và khả năng mở rộng ngân sách.

Trong thực tế, nhà quảng cáo có thể gặp các tình huống như tài khoản bị “tạm ngưng”, quảng cáo bị từ chối, cảnh báo “Phương thức kinh doanh không được chấp nhận” hoặc phải thực hiện “Quy trình xác minh danh tính nhà quảng cáo”. Nếu chưa nắm rõ yêu cầu của nền tảng, quá trình xử lý có thể ảnh hưởng đến tiến độ chiến dịch.

Theo định hướng này, VISS Agency kết hợp giữa cung cấp tài khoản quảng cáo Google và hỗ trợ khách hàng trong quá trình vận hành, từ thiết lập, rà soát chính sách đến tối ưu và mở rộng chiến dịch trên YouTube Shorts, Demand Gen.

Từ “test” sản phẩm đến mở rộng ngân sách

Theo kinh nghiệm triển khai của VISS Agency, một trong những yếu tố quan trọng khi chạy quảng cáo chuyển đổi trên YouTube Shorts là không vội tăng ngân sách ngay từ giai đoạn đầu.

Doanh nghiệp có thể bắt đầu bằng việc thử nghiệm sản phẩm, nội dung video, thông điệp và nhóm khách hàng ở quy mô phù hợp. Đây cũng là giai đoạn hệ thống máy học của Google cần thời gian để phân phối quảng cáo và tìm nhóm người dùng phù hợp.

Anh Đỗ Hữu Biên - CEO VISS tại sự kiện Affiliate Vietnam & Global 2026

Theo VISS Agency, quá trình này thường cần tối thiểu khoảng 7–10 ngày để tích lũy đủ dữ liệu ban đầu. Vì vậy, nhà quảng cáo cần chuẩn bị mức ngân sách phù hợp mỗi ngày để chiến dịch có thời gian học trước khi quyết định tăng quy mô.

VISS Agency triển khai dịch vụ theo hướng “test và scale”, trực tiếp hỗ trợ khách hàng từ thiết lập chiến dịch, theo dõi dữ liệu đến tối ưu và mở rộng ngân sách khi sản phẩm có tín hiệu tích cực.

Đặc biệt với YouTube Shorts và Demand Gen, nội dung video không phải yếu tố duy nhất quyết định hiệu quả. Nhà quảng cáo còn cần quan tâm đến cấu trúc chiến dịch, đối tượng tiếp cận, landing page, dữ liệu chuyển đổi và các yêu cầu chính sách của Google.

Xử lý tài khoản và chính sách là một phần của bài toán tăng trưởng

Khi một chiến dịch bắt đầu tăng quy mô, ngân sách và số lượng tài khoản quảng cáo có thể cùng tăng lên. Lúc này, những vấn đề liên quan đến tài khoản có khả năng tác động trực tiếp đến tốc độ mở rộng.

Nhà quảng cáo không chỉ cần duy trì hiệu quả chuyển đổi mà còn phải xử lý các vấn đề như phương thức thanh toán bị “tạm ngưng”, quảng cáo bị từ chối, cảnh báo “Phương thức kinh doanh không được chấp nhận” hay “Quy trình xác minh danh tính nhà quảng cáo”.

Với hơn 5 năm kinh nghiệm triển khai quảng cáo chuyển đổi trên YouTube, VISS Agency hỗ trợ nhà quảng cáo rà soát các vấn đề liên quan đến tài khoản và chính sách, xác định nguyên nhân quảng cáo bị từ chối, tư vấn phương án xử lý và đồng hành trong quá trình mở rộng chiến dịch.

Ngoài ra, trong quá trình triển khai, VISS Agency cũng hỗ trợ chỉnh sửa và tối ưu nội dung video bằng AI nhằm giúp nội dung phù hợp hơn với định dạng YouTube Shorts và yêu cầu của nền tảng.

Qua đó, đội ngũ quảng cáo có thể giảm thời gian dành cho các vấn đề phát sinh về tài khoản, tập trung nhiều hơn vào tối ưu chiến dịch và tăng trưởng doanh thu.

Đào tạo đội ngũ in-house tự vận hành

Bên cạnh việc trực tiếp hỗ trợ triển khai chiến dịch, VISS Agency còn cung cấp dịch vụ đào tạo giúp doanh nghiệp xây dựng đội ngũ vận hành quảng cáo Google nội bộ.

Các chương trình đào tạo tập trung vào thiết lập tài khoản, xây dựng cấu trúc chiến dịch, triển khai quảng cáo chuyển đổi trên YouTube Shorts và tối ưu dựa trên dữ liệu.

Nội dung cũng đi sâu vào quy trình từ sản phẩm mới đến sản phẩm có tín hiệu tốt, cách xử lý quảng cáo bị từ chối, yêu cầu xác minh, chính sách đối với nội dung video và những yếu tố cần rà soát trước khi mở rộng ngân sách.

Theo VISS Agency, mục tiêu không chỉ là giúp doanh nghiệp biết cách thiết lập một chiến dịch, mà từng bước xây dựng đội ngũ có khả năng chủ động vận hành và tối ưu quảng cáo trong dài hạn.

Chính sách hỗ trợ gắn với mức chi tiêu

Với những doanh nghiệp duy trì ngân sách lớn, chi phí vận hành cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tổng thể.

Theo thông tin từ VISS Agency, khách hàng triển khai quảng cáo video trên YouTube có thể được cung cấp voucher khuyến mãi và áp dụng chính sách hoàn phí khi duy trì mức chi tiêu theo quy định.

Đơn vị cũng triển khai chính sách miễn phí dịch vụ dành cho khách hàng mới, tạo điều kiện để doanh nghiệp thử nghiệm kênh trước khi mở rộng quy mô.

YouTube Shorts trở thành một kênh quan trọng trong chiến lược tăng trưởng

Theo chia sẻ từ VISS Agency, quảng cáo video trên YouTube Shorts đang mở thêm cơ hội tiếp cận khách hàng tại nhiều thị trường, trong đó có Đông Nam Á và Mỹ.

Thay vì phụ thuộc vào một nền tảng duy nhất, doanh nghiệp có thể thử nghiệm YouTube Shorts như một kênh bổ sung bên cạnh Meta, TikTok và các nền tảng đang sử dụng, sau đó dựa trên dữ liệu để quyết định cách phân bổ ngân sách.

Theo VISS Agency, bài toán quan trọng khi triển khai YouTube Shorts không đơn thuần là “chạy” được quảng cáo. Doanh nghiệp cần kết hợp giữa nội dung video, cấu trúc chiến dịch, tài khoản, chính sách và quy trình thử nghiệm – tối ưu – mở rộng dựa trên dữ liệu.

Với việc kết hợp cung cấp tài khoản quảng cáo, hỗ trợ xử lý các vấn đề trong quá trình vận hành, tư vấn triển khai và đào tạo đội ngũ in-house, VISS Agency hướng đến việc giúp nhà quảng cáo giảm bớt những vướng mắc liên quan đến tài khoản để tập trung nhiều hơn vào mục tiêu cuối cùng: tối ưu chuyển đổi và tăng trưởng doanh thu.