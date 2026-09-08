Yến sào Khánh Hòa nằm trong 100 doanh nghiệp nhà nước đóng góp ngân sách lớn nhất Việt Nam

Theo bảng xếp hạng STATE 100 năm 2026 vừa được công bố, Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa (Công ty Yến sào Khánh Hòa) đã xuất sắc nằm trong Top 100 doanh nghiệp Nhà nước nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam.

Theo bảng xếp hạng STATE 100 năm 2026 vừa được công bố, Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa (Công ty Yến sào Khánh Hòa) đã xuất sắc nằm trong Top 100 doanh nghiệp Nhà nước nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam, căn cứ trên số liệu thực nộp trong năm tài chính 2025.

Đứng cạnh các tập đoàn năng lượng, viễn thông và hạ tầng sở hữu nguồn vốn lớn, sự hiện diện của Yến sào Khánh Hòa khẳng định năng lực quản trị vững vàng cùng hiệu quả sản xuất - kinh doanh ấn tượng. Doanh nghiệp đã phát huy trọn vẹn sứ mệnh phổ biến hóa giá trị bổ dưỡng nguồn tài nguyên yến sào đảo thiên nhiên Khánh Hòa đến cộng đồng, qua đó đóng góp tích cực vào ngân sách nhà nước. Thành tích này góp phần khẳng định vững chắc vị thế thương hiệu quốc gia uy tín, tiếp tục vươn tầm và đồng hành cùng sự phát triển chung của nền kinh tế.

Được biết, năm 2025, vượt qua nhiều thách thức từ biến động kinh tế, cạnh tranh và thiên tai, Công ty Yến sào Khánh Hòa đã đạt những kết quả tích cực: Doanh thu tăng 19%, lợi nhuận trước thuế tăng 11%, nộp ngân sách nhà nước tăng 15% so với năm 2024; kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 2,2 triệu USD, tăng 144% so với năm trước.

6 tháng đầu năm 2026, công ty sản xuất hơn 130 triệu sản phẩm, doanh thu đạt 1.699 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 131,7 tỷ đồng; duy trì việc làm cho gần 3.900 lao động với thu nhập bình quân 14,5 triệu đồng/người/tháng. Dự kiến đến cuối năm, nhiều chỉ tiêu tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm trước, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh. Từ thực tiễn này cho thấy, tinh gọn chỉ thực sự có ý nghĩa khi sau sắp xếp, nguồn lực được tập trung tốt hơn, hoạt động sản xuất, kinh doanh không bị gián đoạn, người lao động được bảo đảm việc làm và doanh nghiệp có thêm dư địa cho những lĩnh vực tạo nên lợi thế lâu dài.