Nhiều vực 'tử thần' xuất hiện ở Gia Lai sau mưa lớn kéo dài

TPO - Mưa lớn dài ngày khiến 60 hộ dân trên địa bàn xã Gào, tỉnh Gia Lai có đất rẫy, ruộng dọc các tuyến suối bị sạt lở, sụt lún nghiêm trọng.

Ngày 8/9, ông Nguyễn Văn Phương - Phó Phòng Kinh tế, UBND xã Gào cho biết, 60 hộ dân trên địa bàn có rẫy, ruộng dọc các tuyến suối bị sạt lở, sụt lún nghiêm trọng.

Ông Phương nhận định, do mưa lớn kéo dài khiến đất bị "no" nước, dẫn tới mất liên kết, gây sạt lở nhiều nơi. Để tránh nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng đến tài sản và tính mạng của người dân, địa phương đã kiểm tra thực tế, cắm biển cảnh báo.

﻿ ﻿ Diện tích đất trồng cà phê của anh Tùng bị sạt lở nghiêm trọng, nguy cơ lan rộng.

Theo đó, vị trí sạt lở xảy ra tại 7 thôn, làng trên địa bàn xã, khiến 36,2ha lúa bị thiệt hại, khoảng 70 cây cà phê, 50 cây sầu riêng bị ảnh hưởng, chết 3 con bò.

Cùng với đó thiệt hại 2 hồ chứa, 5 máy bơm, 1 giếng đào, 2 cầu dân sinh bị trôi. Các lực lượng đã tổ chức khắc phục, sửa chữa, cơ bản bảo đảm giao thông phục vụ nhân dân.

Xã Gào cắm biển cảnh báo vào các điểm sạt lở trên địa bàn.

Đặc biệt, khoảng 1.000m2 đất rẫy cà phê của Nguyễn Văn Tùng (làng Nang Lông-Osơr, xã Gào) bất ngờ sạt lở nghiêm trọng. Anh Tùng cho biết, trên diện tích có khoảng 300 cây cà phê, giếng đào, máy bơm cùng hệ thống dây điện, đường ống tưới tiêu… Tổng thiệt hại khoảng 200 triệu đồng.

﻿ Nhiều diện tích đất nông nghiệp của người dân "no" nước gây ngập úng, sạt lở.

Hiện UBND xã Gào đã tổ chức trực, huy động lực lượng tại chỗ kiểm tra các khu vực nguy hiểm, cắm biển cảnh báo, hướng dẫn giao thông và tổ chức khắc phục các điểm sạt lở, thống kê thiệt hại.

Ngoài ra, mưa lớn nhiều ngày cũng khiến nhất 175 ha cây trồng (lúa 108 ha) của 328 hộ dân xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai bị ngập. Còn tại phường Ayun Pa, nước sông, suối dâng cao làm khoảng 40 ha lúa đang trong thời kỳ trổ, chín bị ngập.