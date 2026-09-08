Dịch vụ xe cứu thương: Ma trận về giá

TPO - Liên tiếp những trường hợp người bệnh phản ánh phải trả hàng triệu đồng cho một chuyến xe cấp cứu, trong đó có chuyến đi chỉ vài chục km, thực tế đặt ra câu hỏi về mặt bằng giá dịch vụ này.

Giá thỏa thuận, người bệnh khó so sánh

Mới đây tại Thanh Hóa, một gia đình cho biết, phải chi hơn 9 triệu đồng để đưa người bệnh từ bệnh viện về nhà, quãng đường khoảng 16 km. Trong số này, hơn 5,3 triệu đồng là tiền vận chuyển và thiết bị, 4,2 triệu đồng tiền thuốc.

Trước đó, tháng 10/2025 tại Hưng Yên, một gia đình phản ánh phải trả 2,4 triệu đồng để đưa bệnh nhân hấp hối từ bệnh viện về nhà, quãng đường khoảng 12 km.

Tháng 8/2025, một gia đình ở Thái Nguyên phản ánh bị thu tới 21 triệu đồng cho quãng đường khoảng 200km khi thuê xe cấp cứu chở người bệnh từ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 về nhà.

Xe cấp cứu liên quan vụ việc tại Thanh Hoá, theo phản ảnh của người nhà bệnh nhân trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Chị Nguyễn Minh, ở phường Long Biên, Hà Nội, cho biết, gia đình chị có người thân nằm liệt, không thể tự ngồi nên cần thuê xe cấp cứu đưa từ Hải Phòng lên Hà Nội khám, điều trị.

Trước đó, gia đình chị Minh liên hệ với xe cấp cứu 115 nhưng đơn vị không thể sắp xếp xe theo thời gian mong muốn. Sau đó, chị nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ, giới thiệu dịch vụ xe cấp cứu tư nhân. Nhân viên tư vấn cho biết, với quãng đường khoảng 100 km từ Hải Phòng lên Hà Nội, giá có nhiều mức, tùy trang thiết bị và số lượng nhân viên y tế đi cùng.

Theo lời giới thiệu, xe có bình ô xy và một nhân viên y tế đi cùng, giá khoảng 5 triệu đồng/chuyến. Nếu có hai nhân viên y tế, gồm bác sĩ và điều dưỡng, mức giá có thể lên tới 8 triệu đồng/chuyến.

Đây là mức giá được nhân viên tư vấn cho biết, là thỏa thuận giữa hai bên. Nếu gia đình không đồng ý, đơn vị cung cấp dịch vụ cũng không ép buộc phải sử dụng. Tuy nhiên, với những trường hợp người bệnh cần được đưa đi gấp, chị Minh cho biết, không có nhiều thời gian để tìm hiểu, so sánh giá giữa các đơn vị.

“Lúc đó gia đình chỉ nghĩ làm sao đưa người bệnh lên Hà Nội an toàn, chứ cũng không biết một chuyến xe như vậy thông thường có giá bao nhiêu”, chị Minh nói.

Khác với vận tải thông thường, xe cấp cứu phải đáp ứng các yêu cầu đặc thù về phương tiện, thiết bị hỗ trợ, ô xy và nhân viên y tế đi cùng. Do đó, chi phí có thể thay đổi theo tình trạng người bệnh, quãng đường và yêu cầu dịch vụ.

Tuy nhiên, khi mức giá được thỏa thuận ngay trong thời điểm người bệnh cần vận chuyển, gia đình khó có cơ sở để biết mức phí được đưa ra có hợp lý hay không. Đặc biệt, với các chuyến đi liên tỉnh, chênh lệch giữa những lựa chọn có thể lên tới hàng triệu đồng.

Nhiều bảng giá, cách tính khác nhau

Thực tế, giá vận chuyển người bệnh bằng xe cứu thương đang được các cơ sở y tế công khai theo nhiều cách. Có nơi tính theo quãng đường, có nơi tách theo nhân lực và thiết bị đi kèm.

Bảng giá dịch vụ xe cứu thương của một đơn vị tư nhân tại Hà Nội. Ảnh màn hình

Tại Hà Nội, UBND thành phố đã phê duyệt mức giá dịch vụ cấp cứu ngoại viện theo từng loại hình và cự ly. Giá cấp cứu ngoại viện và vận chuyển người bệnh từ 934.000 đồng/chuyến với cự ly 5 km đến hơn 2,3 triệu đồng/chuyến với cự ly 100-150 km.

Trong khi đó, tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh), bệnh viện công khai riêng bảng giá vận chuyển người bệnh bằng xe cứu thương. Mức thu thay đổi theo điểm đến và khoảng cách.

Chẳng hạn, chuyến vận chuyển từ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí tới Bệnh viện Mắt Trung ương, quãng đường 134 km, có giá 3,16 triệu đồng; tới Bệnh viện E là 3,33 triệu đồng; đi Thái Nguyên, quãng đường 150 km, giá 3,5 triệu đồng; tới Thanh Hóa, quãng đường 202 km, giá 4,63 triệu đồng.

Tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy (Đồng Tháp), giá dịch vụ vận chuyển người bệnh bằng xe cứu thương từ 18.800-23.000 đồng/km, tùy loại xe sử dụng nhiên liệu xăng hoặc dầu. Nếu địa điểm chuyển đến cách bệnh viện dưới 30 km, người bệnh phải trả thêm 50.000 đồng/chuyến.

Như vậy, với quãng đường khoảng 30 km, chi phí một chuyến xe tại đây vào khoảng hơn 600.000-740.000 đồng, tùy loại xe.

Ở khối tư nhân, giá còn có thể được tách theo nhân lực và thiết bị. Tại Trung tâm Bác sĩ gia đình Hà Nội, giá xe cứu thương được tính theo từng cự ly, từ 700.000 đồng cho quãng đường dưới 10 km. Mức phí tăng lên 1,3 triệu đồng với quãng đường 35-50 km, trong khi hành trình trên 50 km được tính với giá 30.000 đồng/km.