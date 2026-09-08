Cụ ông 70 tuổi bị hàng chục vết ong đốt gây biến chứng

TPO - Chỉ vài giờ sau khi bị ong đốt hàng chục vết trên cơ thể, cụ ông 70 tuổi ở Vĩnh Long bất ngờ bị rối loạn đông máu và tăng huyết áp đột ngột.

Cụ ông H. V. T. (70 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) trong khi làm vườn không may bị ong đốt khoảng 10 - 15 vết ở vùng đầu, lưng và mông. Ít giờ sau khi bị ong đốt, ông T. bắt đầu xuất hiện biến chứng, được người thân đưa đến cơ sở y tế gần nhà sơ cứu, nhưng tình trạng không thuyên giảm nên gia đình đưa ông đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cấp cứu.

Bác sĩ điều trị cho bệnh nhân bị ong đốt.

Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện huyết áp của ông T. tăng vọt lên mức 175/110 mmHg (bình thường là 120/80 mmHg), rối loạn đông máu.

Sau 3 ngày được điều trị tích cực, sức khỏe của ông đã ổn định, các triệu chứng đau nhức giảm hẳn, chỉ số sinh tồn trở lại mức an toàn và được cho xuất viện.

Bác sĩ Nguyễn Thị Như Ý - Khoa Tổng hợp, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết, nọc độc của ong có thể gây ra nhiều biến chứng cho người bị ong đốt. Mức độ nguy hiểm phụ thuộc vào loài ong, số lượng vết đốt, vị trí ong đốt, cơ địa, bệnh lý nền của từng người. Bệnh nhân có thể phải đối mặt với các biến chứng nặng.