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Pháp luật

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Sang Campuchia làm 'việc nhẹ lương cao', vừa mất tiền chuộc thân vừa lĩnh án 7 năm tù

Hoàng An

TPO - Sang Campuchia làm "việc nhẹ, lương cao" theo lời chào mời, bị cáo Lưu Sinh Diễn (ở Bắc Ninh) mất tiền chuộc thân, khi về nước lại lĩnh thêm án 7 năm tù vì lừa đảo chính người Việt Nam.

Ngày 8/9, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lưu Sinh Diễn (37 tuổi, quê ở tỉnh Bắc Ninh) mức án 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo buộc, các đối tượng người Trung Quốc tại Campuchia đã tổ chức lừa người Việt Nam bằng cách giả danh nhân viên Công ty TNHH Shopee, đăng tuyển cộng tác viên trên mạng xã hội. Khi có người đồng ý, nhóm yêu cầu bị hại ứng tiền mua hàng trên sàn thương mại điện tử Shopee và chuyển khoản vào các tài khoản do nhóm cầm đầu quản lý. Các đối tượng hứa sẽ hoàn lại tiền gốc cùng khoản lợi nhuận 10 - 15%.

Ban đầu bị hại được hoàn tiền, trả lợi nhuận. Khi tạo được lòng tin, các đối tượng yêu cầu nạn nhân ứng số tiền lớn hơn, rồi chiếm đoạt.

Thực hiện hành vi lừa đảo giúp chúng chính là những đối tượng người Việt Nam, trong đó có bị cáo Nguyễn Sinh Diễn. Hàng ngày, Diễn được cấp máy tính, điện thoại, tài khoản Zalo và thông tin tài khoản ngân hàng để gây án.

Cáo trạng xác định, bị cáo Diễn cùng đồng phạm đã lừa 7 người, chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng. Riêng Diễn trực tiếp lừa 3 người, chiếm đoạt hơn 420 triệu đồng, được trả công khoảng 18 triệu đồng.

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Bị cáo Lưu Sinh Diễn.

Trả lời xét hỏi bị cáo Diễn khai, khoảng thời gian diễn ra dịch Covid-19 cuộc sống gia đình khó khăn, phải lên mạng tìm việc làm. Đọc được thông tin tuyển dụng sang Campuchia làm "việc nhẹ lương cao", Diễn liên hệ với một số người chưa rõ lai lịch xin việc.

Sau đó, Diễn cùng một nhóm bạn xuất cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh), sang Campuchia.

Ở đó, nhóm Diễn được đưa đến một khu nhà 9 tầng gặp người Trung Quốc. Khi gặp, Diễn biết mình sa chân vào hang ổ lừa đảo.

Theo lời bị cáo, những người Việt Nam sang nếu không làm theo sẽ bị đánh đập, không cho ăn. Diễn làm được hai tháng, muốn tìm cách trốn về không được do chúng giám sát chặt và yêu cầu đưa 5.000 USD tiền chuộc thân.

Diễn tìm cách liên lạc về gia đình, mẹ anh ta phải bán đất lo đủ tiền cho ông chủ người Trung Quốc. Tuy nhiên, ngay khi về Việt Nam thì nhận tin mình bị truy nã, Diễn đã ra đầu thú.

Cuối phiên tòa, Diễn xin lỗi người bị hại và cho biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ già vì mình mà chịu đau khổ, mong được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Đối với nhóm người Trung Quốc, cơ quan điều tra chưa xác định được nhân thân, lai lịch nên tách hành vi tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Hoàng An
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