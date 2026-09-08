Chủ nhà hàng ở TPHCM lĩnh án vì cho tiếp viên đi bán dâm để hút khách

TPO - Chủ nhà hàng Hao Man cùng các quản lý đã thống nhất cho tiếp viên nữ đi bán dâm nhằm thu hút khách, tăng doanh thu và đã bị Tòa án tuyên phạt tù.

Ngày 8/9, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Huang, Wei-Hao (còn gọi A Hào, Hao) 2 năm tù về tội “Môi giới mại dâm”. Cùng tội danh, HĐXX tuyên phạt Lê Thị Diễm (SN 1988, quê Cà Mau) 2 năm tù.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 8/9.

Hai bị cáo Lê Vĩ Kiệt (SN SN 1975, TPHCM) và Trương Thị Ngọc Giàu (SN 1999, Cần Thơ) cùng bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù về tội “Môi giới mại dâm”. Riêng Lưu Ngọc Hạnh (SN 1988, TPHCM) bị tuyên 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo HĐXX, các bị cáo trong vụ án đã có hành vi môi giới cho tiếp viên nữ của nhà hàng đi bán dâm cho khách, xâm phạm đến trật tự, an toàn xã hội, các quy định của pháp luật về phòng, chống mại dâm. Hành vi của các bị cáo cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

Sau khi xem xét vai trò, mức độ tham gia, các tình tiết giảm nhẹ của từng bị cáo, HĐXX quyết định tuyên các mức án như trên.

Theo cáo trạng của Viện KSND TPHCM, Huang, Wei-Hao là chủ nhà hàng Hao Man trên đường Ngô Gia Tự, quận 10 cũ. Huang cùng vợ là Lê Thị Diễm và các quản lý Lê Vĩ Kiệt, Trương Thị Ngọc Giàu thống nhất chủ trương cho các tiếp viên nữ ra ngoài bán dâm từ khoảng tháng 3/2025.

Mục đích của nhóm này là thu hút khách đến nhà hàng ăn uống, hát karaoke, qua đó tăng doanh thu. Các bị cáo đóng vai trò kết nối, điều hành và hỗ trợ việc mua bán dâm của tiếp viên với khách có nhu cầu. Giá bán dâm được thỏa thuận là 3 triệu đồng/lần và 7 triệu đồng nếu qua đêm.

Trong vụ việc bị phát hiện, Trương Thị Thu C. đồng ý bán dâm qua đêm cho Park Jae Yeob với giá 7 triệu đồng. Trước khi đến khách sạn, C. gặp Trương Thị Ngọc Giàu, cho Giàu xem địa chỉ và hình ảnh khách sạn do khách mua dâm gửi. Sau đó, C. lấy giấy ra cổng và được Lê Vĩ Kiệt đóng dấu để ra ngoài.

Rạng sáng 27/6/2025, khi Công an TPHCM kiểm tra một khách sạn trên đường Sư Vạn Hạnh, quận 10 cũ, phát hiện nữ tiếp viên của nhà hàng Hao Man đang bán dâm cho một người đàn ông quốc tịch Hàn Quốc.

Bị cáo Lưu Ngọc Hạnh, theo cáo trạng là đã đưa ra thông tin gian dối có thể lo “chung chi” cho các cơ quan chức năng để nhà hàng Hao Man được hoạt động thuận lợi, không bị kiểm tra. Hạnh đã nhận tổng cộng 1,15 tỷ đồng rồi chiếm đoạt, sử dụng cá nhân.