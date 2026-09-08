Yêu cầu làm rõ hơn 3 tỷ đồng trong tài khoản đối tượng mua bán giày giả nhãn hiệu Nike, Adidas

TPO - Nguyễn Đình Quý bị cáo buộc kinh doanh, mua bán giày giả nhãn hiệu Nike, Adidas, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Quá trình xét xử phát sinh tình tiết mới có hơn 3 tỷ đồng trong tài khoản của bị cáo, HĐXX đã trả hồ sơ, yêu cầu làm rõ số tiền trên.

Ngày 8/9, TAND Khu vực 2 Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Nguyễn Đình Quý (SN 1996, ở Tây Phương, Hà Nội) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Tuy nhiên, sau thời gian xét hỏi, đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung do phát sinh tình tiết mới cần làm rõ về nguồn gốc số tiền hơn 3 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng của Quý.

Thấy đề nghị của Kiểm sát viên có căn cứ, Tòa án quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án.

Trước đó, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2, Hà Nội, ra cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Đình Quý.

Theo cáo trạng, ngày 5/1/2026, Công an phường Láng phối hợp Đội Quản lý thị trường số 4 tiến hành kiểm tra đối với Cửa hàng Copsneaker (hộ kinh doanh thời trang Đình Quý tại 161 phố Chùa Láng), phát hiện bị can Quý có hành vi mua bán 458 đôi giày nhãn hiệu Nike và Adidas, tổng trị giá hàng hóa hơn 340 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, bị can Quý khai, cửa hàng bắt đầu kinh doanh sản phẩm giày từ tháng 7/2024. Toàn bộ số giày Nike, Adidas, Quý mua từ Facebook đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Quý tham gia các hội nhóm tìm nguồn hàng, đặt hàng và người bán sẽ chuyển hàng đến chỗ Quý. Bị can không biết thông tin người bán do chỉ liên hệ với nhau qua mạng xã hội.

Phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Đình Quý.

Để thuận lợi trong việc bán hàng, Quý thuê 3 nhân viên làm việc bán thời gian. Phương thức bán hàng của Quý là chạy quảng cáo sản phẩm trên mạng xã hội. Quý quản lý hoạt động của cửa hàng, chạy quảng cáo, trao đổi, trả lời khách hàng. Các nhân viên đóng gói sản phẩm, bán hàng cho khách đến cửa hàng, nhận giày, sắp xếp giày vào kho, giao sản phẩm cho bên vận chuyển hoặc cho khách hàng.

Quý thừa nhận các sản phẩm giày Nike, Adidas bán ra không phải hàng chính hãng, đều là hàng giả mạo nhãn hiệu.

Khi bán hàng, bị can giới thiệu với khách là bán các sản phẩm giày của Nike và Adidas, đều là hàng copy 1:1, hàng fake chất lượng cao và giá rẻ hơn so với sản phẩm chính hãng khoảng 2 - 3 lần.

Quý đăng trên website bán hàng giá cao sau đó khuyến mại giảm giá để thu hút khách. Ngoài kênh bán hàng trực tiếp tại cửa hàng, Quý còn bán hàng tại các kênh Tiktok “copsneaker”, website Copsneaker.vn.

Sau khi trừ các chi phí quảng cáo, thuê cửa hàng, nhân viên, vận chuyển, Quý thu lợi 100 triệu đồng.