Ô tô lật đè 5 người thương vong, hai gia đình chìm trong đau đớn

TPO - Sau vụ tai nạn xe chở máy múc lật đè xe máy, cả 3 nạn nhân bị thương rất nặng được đưa đến bệnh viện tuyến tỉnh cấp cứu. Trong đó, 1 nạn nhân bị chấn thương sọ não, hôn mê. Với một gia đình khác, đôi vợ chồng nghèo đã mãi mãi ra đi sau buổi sáng định mệnh,

Hai vợ chồng bị thương nặng

Ngày 8/9, bác sĩ khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Ngoại khoa 115 Nghệ An cho biết, khoa đang điều trị cho 2 trường hợp là vợ chồng, gồm anh Vi Văn Quyến (SN 1984) và chị Lương Thị Ái (SN 1984) trú bản Tạ, xã Mường Quàng, Nghệ An.

Đây là hai nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 5 người thương vong xảy ra trước đó vào ngày 5/9 tại Dốc Chuối, xã Mường Quàng (Nghệ An).

Hai vợ chồng ông Quyến đang được điều trị cùng phòng tại Bệnh viện Ngoại khoa 115 Nghệ An.

Theo các bác sĩ tại bệnh viện, chị Lương Thị Ái bị chấn thương ở đầu, gãy xương đùi, xương cẳng tay, gãy xương sườn và chấn thương gan. Sau phẫu thuật, hiện chị Ái đã tỉnh táo. Tuy nhiên, do chấn thương đầu nên hiện chị Ái chưa phục hồi trí nhớ.

Nằm ở giường bệnh kế bên, anh Vi Văn Quyến bị nặng hơn khi đang hôn mê. Vụ tai nạn khiến anh Quyến bị chấn thương sọ não; gãy xương hàm mặt; gãy 5 xương sườn; dập phổi.

Bà Ái hiện đã tỉnh nhưng trí nhớ chưa phục hồi.

“Các bác sĩ đã phẫu thuật não. Hôm nay là ngày thứ 4 rồi nhưng vẫn chưa tỉnh”, anh Lương Văn Huế (SN 1994, cháu của anh Quyến) nói và cho biết, vợ chồng anh Quyến có 3 người con, gia đình thuộc diện cận nghèo.

Theo bác sĩ Nguyễn Kiều Hưng - Trưởng khoa Hồi sức tích cực (Bệnh viện Ngoại khoa 115 Nghệ An) cho biết: “Cả hai bệnh nhân đã được phẫu thuật và qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên anh Quyến bị thương rất nặng, cần thời gian dài hơn để phục hồi ý thức”.

Từ khi con gặp nạn, vợ chồng ông Vi Văn Vương (bố mẹ anh Quyến) lo lắng, chạy vạy khắp nơi để mượn tiền điều trị cho 2 con.

Chuyến đi cuối cùng của đôi vợ chồng nghèo

Ngày 8/9, gia đình cùng chính quyền địa phương xã Mường Quàng đã hoàn tất thủ tục mai táng vợ chồng ông Lô Văn Lan (55 tuổi) và bà Lô Thị Lan (50 tuổi) - hai nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn.

Căn nhà nhỏ của gia đình ông Lan những ngày này đều có người thân, hàng xóm đến trò chuyện hỏi thăm. Người thân gia đình cho biết, vợ chồng ông Lan vốn thuộc diện khó khăn, quanh năm làm nương rẫy và nhận thêm những công việc phù hợp với sức khỏe để trang trải cuộc sống.

Với họ, ước mong chẳng có gì lớn lao, chỉ là có sức khỏe để làm việc, kiếm thêm thu nhập và nhìn con cháu trưởng thành. Thế nhưng, chỉ trong khoảnh khắc, vụ tai nạn đã cướp đi cùng lúc cả hai người.

Đám tang 2 vợ chồng ông Lô Văn Lan đã được gia đình cùng chính quyền địa phương tổ chức hoàn tất.

Sáng 5/9, sau khi đưa cháu đến trường dự lễ khai giảng năm học mới, vợ chồng ông Lan chở nhau bằng xe máy đi làm. Khoảng 7h sáng cùng ngày, khi vừa lên đầu Dốc Chuối, từ hướng đối diện, chiếc xe tải chở hai máy múc bất ngờ mất lái rồi lật xuống đường.

Tai nạn xảy ra quá nhanh. Vợ chồng ông Lan không kịp tránh và bị phần máy múc nặng hàng tấn đè trúng dẫn đến tử vong tại chỗ.

“Không ai nghĩ buổi sáng còn thấy ông bà đưa cháu đi khai giảng. Vậy mà chỉ một lúc sau mất cả hai người một lúc, nỗi đau quá lớn”, bà Lương Thị Thủy (hàng xóm gia đình nạn nhân) nghẹn ngào.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Như đã thông tin, vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào sáng 5/9 tại khu vực Dốc Chuối (xã Mường Quàng, tỉnh Nghệ An). Thời điểm trên, một chiếc xe ô tô chở máy múc di chuyển xuống dốc Chuối. Khi đến đoạn cua gấp, xe này bất ngờ bị lật, đè trúng 2 xe máy đang đi lên dốc theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến vợ chồng ông Lô Văn Lan trú tại xã Mường Quàng (Nghệ An) tử vong tại chỗ. Ngoài ra, 2 vợ chồng ông Quyến đi xe máy phía sau cũng bị tông trúng dẫn đến bị thương nặng.

Được biết, vụ tai nạn cũng khiến tài xế xe ô tô bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.