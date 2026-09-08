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Xe

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Xe khách lật nhào trên quốc lộ 51 sau cú va chạm với xe đầu kéo

Văn Quân

TPO - Va chạm với xe đầu kéo trên quốc lộ 51, đoạn qua xã Phước Thái, TP Đồng Nai, xe khách 16 chỗ lật nhào, sau đó lao lên vỉa hè. Rất may, vụ tai nạn nói trên không thiệt hại về người.

Clip ghi lại cảnh xe khách va chạm với xe đầu kéo lật nhào vào tối 7/9

Sáng 8/9, đại diện nhà xe T.T thông tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 18h45 phút ngày 7/9. Theo đó, một xe đầu kéo va chạm với xe vận tải hành khách của hãng trên quốc lộ 51, đoạn qua địa bàn xã Phước Thái, TP Đồng Nai, khiến xe khách bị lật.

"Trên xe có 4 hành khách và 1 tài xế. Vụ va chạm làm một hành khách bị thương nhẹ do va phải kính lúc thoát hiểm. Nhà xe đã sơ cứu, các hành khách ra về ngay sau đó" - đại diện nhà xe T.T cho hay.

Theo hình ảnh được camera hành trình ghi lại, khoảng 18 giờ 45 phút ngày 7/9, xe khách 16 chỗ của nhà xe T. T. lưu thông trên quốc lộ 51 theo hướng TP Đồng Nai đi Vũng Tàu.

Khi đến đoạn giáp ranh giữa xã Phước Thái, TP Đồng Nai và phường Phú Mỹ, TPHCM, xe khách va chạm với xe đầu kéo chạy cùng chiều. Cú va chạm khiến xe khách loạng choạng, lật nhào rồi trượt lên vỉa hè.

Phát hiện hành khách bị mắc kẹt bên trong, một số người đi đường nhanh chóng tiếp cận chiếc xe khách gặp nạn và phá cửa, đưa mọi người ra ngoài.

Tại hiện trường, xe khách bị hư hỏng, nằm chắn gần hết lối đi, kính chắn gió của xe bị vỡ. Rất may, vụ va chạm không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, giao thông khu vực hiện trường bị ùn tắc nhiều giờ liền.

Lực lượng chức năng sau đó có mặt xử lý hiện trường, phân luồng giao thông và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Văn Quân
#Tai nạn #Quốc lộ 51 #Toàn Thắng #Đồng Nai #Vũng Tàu

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