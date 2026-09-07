Đề xuất cho xe hybrid được chạy trong vùng phát thải thấp ở TP.HCM

TPO - Lãnh đạo của Toyota Việt Nam đề xuất với Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chính phủ Việt Nam xem xét công nhận xe hybrid tự sạc (HEV) là phương tiện được ưu tiên chạy cùng xe điện (BEV) trong vùng phát thải thấp tại TP.HCM.

Trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 2 diễn ra tại TP Huế, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có buổi làm việc với đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam.

Với lĩnh vực ô tô, Tổng giám đốc Toyota Việt Nam - ông Osamu Hirata cho biết hãng đã quyết định đầu tư tổng cộng 360 triệu USD nhằm tăng cường năng lực sản xuất, đồng thời chuẩn bị cho việc sản xuất hàng loạt các dòng xe điện hóa, trong đó có xe hybrid.

Hãng xe Nhật kỳ vọng Chính phủ Việt Nam sẽ thúc đẩy một lộ trình chuyển đổi điện hóa toàn diện hơn, trong đó phát huy tối đa lợi thế của cả xe hybrid và xe chạy pin, đồng thời xây dựng chính sách thuế phù hợp với hiệu quả môi trường thực tế của từng loại phương tiện.

Toyota là thương hiệu dẫn đầu ở mảng xe hybrid tại Việt Nam.

Đáng chú ý, liên quan đến dự thảo vùng phát thải thấp tại TP.HCM, lãnh đạo của Toyota Việt Nam đề xuất xe hybrid tự sạc (HEV) được công nhận là phương tiện ưu tiên lưu thông cùng xe thuần điện (BEV).

Theo ông Osamu Hirata, xe HEV có thể giúp giảm tiêu thụ nhiên liệu và phát thải CO2 mà không cần hạ tầng sạc. Hãng cũng đề nghị việc triển khai vùng phát thải thấp theo từng giai đoạn để người dân và doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị, thích ứng.

Toyota đồng thời kiến nghị Việt Nam từng bước chuyển cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô từ dựa trên dung tích động cơ sang mức phát thải CO2, qua đó phản ánh rõ hơn tác động môi trường của từng công nghệ xe.

Trong khi đó, Tổng giám đốc Honda Việt Nam - cũng bày tỏ sự quan tâm đến chính sách xây dựng vùng phát thải thấp tại Hà Nội và TP.HCM. Đại diện Honda đánh giá cao cách tiếp cận của Hà Nội, đồng thời kỳ vọng những kinh nghiệm triển khai tại thủ đô có thể được vận dụng hiệu quả khi nghiên cứu, xây dựng vùng phát thải thấp tại TP.HCM.

Bên cạnh lĩnh vực ô tô, đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản còn nêu nhiều vấn đề liên quan đến giao thông, giáo dục, năng lượng, thuế, khoa học công nghệ, bán lẻ...

Sau khi lắng nghe các kiến nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tiếp tục rà soát, tập trung xử lý dứt điểm các vấn đề thuộc thẩm quyền, không để doanh nghiệp phải kiến nghị nhiều lần.

Đối với đề xuất liên quan đến chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt dành cho xe hybrid tự sạc, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu và báo cáo Chính phủ trong tháng 10.

Trong năm 2026, xe hybrid tiếp tục là một trong những phân khúc tăng trưởng nóng nhất của ngành. Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong 7 tháng đầu năm, các hãng thành viên đã bán ra thị trường tổng cộng 12.501 xe hybrid. Con số này tăng mạnh tới 76% so với mức 7.112 xe của cùng kỳ năm 2025.