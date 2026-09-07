Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Những hé lộ đầu tiên về Honda HR-V đời mới

Lê Tuấn

TPO - Mẫu SUV đô thị Honda HR-V nhiều khả năng sẽ bước sang thế hệ mới từ năm 2028, mang đến những thay đổi đáng kể về thiết kế và hệ truyền động hybrid.

Theo tờ Carview của Nhật Bản, Honda có kế hoạch triển khai các mẫu xe thế hệ mới từ năm 2028, với HR-V là một trong những sản phẩm tiên phong. Đây được đánh giá là thời điểm phù hợp để đưa mẫu SUV này sang thế hệ mới khi sau khi trải qua đợt nâng cấp giữa vòng đời vào năm 2024.

Những thông tin ban đầu cho thấy HR-V thế hệ tiếp theo vẫn duy trì triết lý thiết kế quen thuộc, với phần thân dưới tạo cảm giác chắc chắn kết hợp phần thân trên mang phong cách coupe.

260906-32826-71-adtpn.jpg

Phần đầu xe có thể sử dụng lưới tản nhiệt bán kín kết hợp thanh trang trí chạy ngang qua logo Honda. Cụm đèn pha được tạo hình thanh mảnh và sắc nét hơn, trong khi các hốc hút gió hai bên dạng tam giác tạo điểm nhấn thể thao.

Honda HR-V thế hệ tiếp theo dự kiến được phát triển trên nền tảng mô-đun hoàn toàn mới, có tính linh hoạt cao hơn nhằm tối ưu chi phí. Kích thước dự kiến đạt 4.350 x 1.770 x 1.580 mm, chiều dài cơ sở 2.640 mm. So với thế hệ hiện tại, xe sẽ dài và cao hơn, qua đó mang đến không gian nội thất rộng rãi hơn.

260906-32826-70-hapqt.jpg

Bên cạnh ngoại hình, hệ truyền động và khả năng vận hành cũng được kỳ vọng có những thay đổi đáng kể. Trong đó, mẫu HR-V thế hệ tiếp theo được kỳ vọng sẽ sở hữu hệ thống hybrid e:HEV thế hệ mới với nền tảng động cơ 1.5L.

Ngoài ra, Honda cũng đang phát triển hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian điện hóa mới dành cho thế hệ e:HEV tiếp theo. Nếu được trang bị trên HR-V mới, hệ thống này có thể giúp mẫu SUV đô thị cải thiện đáng kể khả năng vận hành trên những cung đường khó.

09.jpg

Một điểm đáng chú ý khác là khả năng Honda HR-V thế hệ mới được trang bị công nghệ S+ Shift. Hệ thống này lần đầu xuất hiện trên Honda Prelude, tạo cảm giác sang số dù e:HEV không sử dụng hộp số nhiều cấp truyền thống.

Tại Việt Nam, dòng Honda HR-V mới được nâng cấp và bổ sung bản hybrid từ đầu năm 2025. Đây cũng là một trong những dòng ô tô bán chạy nhất của Honda tại nước ta bên cạnh CR-V và City.

Lê Tuấn
#Honda HR-V #honda #xe hybrid #SUV #hr-v đời mới

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe