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Xe

Mitsubishi Pajero đời mới hút khách khi vừa ra mắt

Lê Tuấn

TPO - Hàng nghìn khách hàng ở Australia đang xếp hàng chờ mua mẫu Pajero mới của Mitsubishi, dù xe còn chưa về đến đại lý để trưng bày.

Sau gần 5 năm vắng bóng, Mitsubishi đã chính thức trình làng Pajero hoàn toàn mới, trong đó Australia là một trong những thị trường đầu tiên được phân phối mẫu SUV này.

Đây là thị trường thứ ba đón nhận Pajero mới, sau Thái Lan và Nhật Bản. Những chiếc xe đầu tiên dự kiến có mặt tại các đại lý Australia từ tháng 12/2026. Xe được sản xuất tại Thái Lan, cùng dây chuyền với mẫu bán tải Triton.

Lần trở lại này nhận được sự quan tâm đáng kể. Mitsubishi cho biết đã có hơn 3.000 khách hàng đăng ký mua Pajero mới ngay cả trước thời điểm mẫu xe được công bố chính thức. Lượng đơn hàng ban đầu cho thấy sức hút của thương hiệu Pajero vẫn còn rất lớn.

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Mitsubishi Pajero thế hệ mới được nhiều khách hàng săn đón.

Tại Australia, Mitsubishi Pajero có giá khởi điểm 68.490 AUD (khoảng 1,28 tỷ đồng), chưa bao gồm các chi phí lăn bánh, cho phiên bản GLS 5 chỗ. Bản GLS 7 chỗ có giá 69.990 AUD (khoảng 1,31 tỷ đồng).

Trong khi đó, phiên bản Exceed có giá 79.990 AUD (khoảng 1,5 tỷ đồng) và bản cao cấp nhất GSR có giá 84.990 AUD (khoảng 1,6 tỷ đồng), cả hai đều chỉ được cung cấp cấu hình 7 chỗ.

Đặt cạnh các đối thủ cùng phân khúc tại Australia, Mitsubishi Pajero mới có giá thấp hơn so với Toyota Land Cruiser Prado cùng cấu hình, trong khi chỉ nhỉnh hơn một chút so với Ford Everest sử dụng động cơ diesel V6. Với cách định giá này, Mitsubishi dường như muốn thu hút nhóm khách hàng tiềm năng đang cân nhắc giữa các mẫu SUV địa hình cùng cỡ.

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Mẫu Pajero mới sử dụng khung gầm rời và được trang bị máy dầu tăng áp 2.4L công suất 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại 480 Nm. Động cơ diesel kết hợp hộp số tự động 8 cấp.

Hệ thống dẫn động 4 bánh Super Select II được trang bị tiêu chuẩn trên toàn bộ các phiên bản. Xe đồng thời sở hữu hệ thống kiểm soát 4 bánh toàn thời gian Super-All Wheel Control (S-AWC) với 7 chế độ lái, hệ thống kiểm soát mô-men xoắn chủ động Active Yaw Control và khóa vi sai cầu sau. Khả năng kéo tối đa đạt 3.500 kg.

Sau Thái Lan, Nhật Bản và Australia, Mitsubishi Pajero hay còn gọi là Montero tại một số thị trường, sẽ được giới thiệu dần tới khoảng 100 quốc gia thuộc Đông Nam Á, Mỹ Latin và Trung Đông.

Nếu được đưa về Việt Nam, đây sẽ là một tân binh đáng chú ý, hứa hẹn khuấy động phân khúc SUV cỡ D - nơi đang được coi là “sân chơi riêng” của Ford Everest.

Lê Tuấn
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