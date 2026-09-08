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Xe

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Honda Super Cub đời mới chốt giá gần 90 triệu đồng

Lê Tuấn

TPO - Mức giá của mẫu Honda Super Cub C125 2026 nhập chính hãng thấp hơn đáng kể so với xe nhập tư nhân từng xuất hiện trên thị trường hồi tháng 3.

Theo thông tin từ Honda Việt Nam, Super Cub C125 2026 sẽ được phân phối chính hãng từ ngày 12/9 với hai phiên bản Tiêu chuẩn và Đặc biệt. Mức giá niêm yết lần lượt là 87,37 triệu và 88,35 triệu đồng (VAT 8%).

Như vậy, giá bán lẻ đề xuất của Super Cub 2026 đã tăng nhẹ so với bản tiền nhiệm (86,2-87,3 triệu đồng). Tuy nhiên, mức giá của xe nhập chính hãng vẫn thấp hơn đáng kể so với xe nhập tư nhân.

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Trước đó hồi tháng 3, một số cửa hàng xe máy nhập khẩu tư nhân ở miền Nam từng chào bán Super Cub C125 2026 với giá khoảng 150 triệu đồng.

Chênh lệch giữa xe chính hãng và xe nhập tư nhân lên đến hơn 60 triệu đồng. Điều này sẽ tạo nên áp lực cạnh tranh lớn lên các cửa hàng không chính hãng vốn cũng đang phân phối mẫu xe máy số này.

Về mẫu Super Cub C125 2026, xe tiếp tục duy trì thiết kế cổ điển đặc trưng, với phần yếm bo tròn, thân xe hình chữ S và nhiều chi tiết mạ crôm. Bản Tiêu chuẩn có hai màu mới là xám đen và bạc trắng.

Các trang bị nổi bật gồm có hệ thống đèn LED toàn phần,cụm đồng hồ dạng tròn kết hợp đồng hồ tốc độ với màn hình LCD, khóa thông minh Smart Key, vành 17 inch, phanh đĩa thủy lực phía trước.

Về vận hành, Honda Super Cub C125 2026 vẫn dùng động cơ 125cc tích hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI nhưng giờ đây đáp ứng tiêu chuẩn khí thải EURO 4. Khối động cơ này cho công suất tối đa 9,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại 10,15 Nm, đi kèm hộp số 4 cấp.

Một nâng cấp đáng chú ý khác trên Super Cub C125 2026 từng được các đơn vị xe nhập tư nhân giới thiệu là phanh chống bó cứng ABS bánh trước. Tuy nhiên, thông tin sản phẩm do Honda Việt Nam công bố lại chưa đề cập tới trang bị này.

Lê Tuấn
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