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Xe

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Hai đơn vị được chỉ định thử nghiệm ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô

Lê Tuấn

TPO - Hai tổ chức được chỉ định sẽ thực hiện thử nghiệm thiết bị an toàn cho trẻ em dùng trên ô tô theo QCVN 123:2024/BGTVT, trong phạm vi được chỉ định và phục vụ công tác quản lý Nhà nước.

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa tạm thời chỉ định Trung tâm Thử nghiệm xe cơ giới (VMTC) và Công ty CP Dịch vụ VCT thực hiện thử nghiệm thiết bị an toàn cho trẻ em sử dụng trên ô tô theo QCVN 123:2024/BGTVT.

Theo đó, hai tổ chức này được thực hiện thử nghiệm thiết bị an toàn cho trẻ em dùng trên ô tô theo QCVN 123:2024/BGTVT, trong phạm vi được chỉ định và phục vụ công tác quản lý Nhà nước.

Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu các đơn vị được chỉ định tuân thủ đầy đủ quy định, hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật và Cục Đăng kiểm Việt Nam về kết quả thử nghiệm.

Việc tạm thời chỉ định 2 đơn vị thử nghiệm diễn ra trong bối cảnh các quy định mới về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa bắt đầu được áp dụng từ ngày 1/7/2026.

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Từ 15/8, người lái ô tô chở trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 m mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp sẽ bị phạt cảnh cáo.

Theo Luật số 78/2025/QH15 và Nghị định 37/2026/NĐ-CP, sản phẩm, hàng hóa được phân loại theo 3 mức độ rủi ro: thấp, trung bình và cao. Đây là cơ sở để áp dụng các biện pháp quản lý chất lượng, xác định yêu cầu chứng nhận hợp quy và tổ chức thực hiện chứng nhận phù hợp.

Triển khai các quy định này, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 49/2026, quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình và cao trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Theo danh mục, thiết bị an toàn cho trẻ em được xếp vào nhóm sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình và phải được chứng nhận, công bố hợp quy theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Việc chứng nhận hợp quy phải do tổ chức chứng nhận được công nhận thực hiện.

Do đó, trước khi đưa sản phẩm ra thị trường, doanh nghiệp phải hoàn tất việc chứng nhận và công bố hợp quy theo quy định. Doanh nghiệp đồng thời chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, đầy đủ, chính xác của hồ sơ kỹ thuật và chất lượng sản phẩm đưa ra lưu thông trên thị trường.

Theo Nghị định 238/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 15/8/2026, người điều khiển ô tô chở trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35m mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp sẽ bị phạt cảnh cáo (trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách).

Ngoài ra, nếu tài xế cho trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 m ngồi cùng hàng ghế với người lái (trừ xe chỉ có một hàng ghế) vẫn sẽ bị phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng. Trẻ trên 10 tuổi (dưới 1,35 m) hoặc cao từ 1,35 m trở lên (dưới 10 tuổi) sẽ không bị áp dụng quy định trên.

Lê Tuấn
#ghế trẻ em #thiết bị an toàn trên ô tô #quy chuẩn #an toàn #cục đăng kiểm

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