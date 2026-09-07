Từ đường xóc đến nỗi lo hết pin, VinFast Kyo đều có 'lời giải'

Với động cơ 3.000 W, gầm cao 160 mm, tầm hoạt động lên tới 160 km cùng khả năng đổi pin trong 1-2 phút, VinFast Kyo mang đến lời giải toàn diện cho nhu cầu di chuyển đô thị.

2 phút đổi pin, đi được tới 160 km

Với phần đông người dùng, cơ chế đổi pin linh hoạt chính là một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất trên VinFast Kyo. Xe sử dụng pin LFP dung lượng 1,5 kWh và cho phép lắp thêm pin thứ hai. Với hai pin, phạm vi di chuyển lên tới 160 km. Như vậy, người dùng có thể lựa chọn sử dụng 1 hay 2 pin tùy theo tần suất và quãng đường sử dụng.

Hiện tại, người dùng Kyo có thể lựa chọn phương án mua đứt pin theo xe hoặc thuê pin để sử dụng hệ thống trạm đổi pin của V-Green. Quá trình đổi pin chỉ mất khoảng 2 phút với thao tác đơn giản, theo chia sẻ của nhiều người dùng. Với người thường xuyên di chuyển nhiều chặng trong ngày, phương án này rút ngắn thời gian nạp năng lượng và cho phép tiếp tục hành trình nhanh chóng.

Trong khi đó, những chủ xe có điều kiện sạc tại nơi sinh sống vẫn có thể dễ dàng sạc pin bằng bộ sạc đi kèm. Pin LFP trên các dòng xe máy điện VinFast được thiết kế để đạt chuẩn chống nước, chống bụi IP67 và vượt các bài thử ECE R136, UN 38.3 về rung xóc, va đập, ngắn mạch, quá nhiệt, quá sạc và xả sâu. Pin có thể hoạt động ổn định trong khoảng nhiệt độ từ -20°C đến 60°C. Khả năng làm việc trong dải nhiệt rộng cũng giúp người dùng yên tâm hơn khi sử dụng xe trong những ngày nắng nóng tới 40 độ C tại các đô thị như Hà Nội, TP.HCM.

Bánh lớn, gầm cao, sức mạnh thừa cho đô thị

Bên cạnh hiệu suất của pin, Kyo còn được đánh giá cao nhờ động cơ và khung gầm. Với động cơ Inhub đặt tại bánh sau, cho công suất tối đa 3.000 W và tốc độ tối đa 70 km/h, Kyo đáp ứng tốt các nhu cầu đi làm, mua sắm và di chuyển nhiều chặng trong ngày.

Xe sử dụng bánh 14 inch ở cả hai đầu, với lốp trước 90/90-14 và lốp sau 120/70-14. Khoảng sáng gầm 160 mm tạo thêm dư địa khi xe đi qua gờ giảm tốc, lối lên xuống vỉa hè hoặc những đoạn đường có bề mặt chênh cao.

Hệ thống treo gồm ống lồng giảm chấn thủy lực phía trước và giảm xóc đôi giảm chấn thủy lực phía sau. Trong các tình huống thường gặp như chở thêm người hoặc đi qua đoạn đường kém bằng phẳng, hệ thống giảm xóc là bộ phận trực tiếp xử lý dao động truyền từ mặt đường lên thân xe. Việc sử dụng giảm xóc đôi phía sau cũng phù hợp với đặc thù của một mẫu xe phục vụ nhu cầu di chuyển hằng ngày.

Nhờ sự kết hợp giữa khả năng vận hành linh hoạt, quãng đường di chuyển dài và nền tảng khung gầm phù hợp với điều kiện đường phố, giới chuyên gia đánh giá, Kyo có thể đáp ứng trọn vẹn nhiều nhu cầu trong ngày của người dùng đô thị.

Hiện tại, VinFast Kyo có giá từ 30 triệu đồng. Từ nay đến hết tháng 10/2026, khách hàng đang sở hữu xe xăng đổi sang Kyo sẽ được hỗ trợ 2 triệu đồng. Trường hợp trả góp, người mua không cần bỏ ra vốn đối ứng, có thể vay tới 100% giá trị xe. Chủ xe Kyo còn được miễn phí đổi pin 20 lần/tháng đến hết ngày 30/6/2028 và được miễn phí sạc pin tới 31/5/2027.