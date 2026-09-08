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Điện thoại đang sạc phát nổ, thiếu niên bị thương nặng

Thái Lâm

TPO - Một thiếu niên ở Lâm Đồng vừa sạc vừa sử dụng điện thoại, bất ngờ thiết bị phát nổ khiến người này bị bỏng và tổn thương nặng ở 2 bàn tay.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 8/9, Trung tâm Y tế khu vực Đắk Song (xã Đức An, tỉnh Lâm Đồng) tiếp nhận một bệnh nhân nam 16 tuổi bị đa chấn thương vùng bàn tay.

Theo người nhà, tai nạn xảy ra khi thiếu niên vừa sử dụng điện thoại vừa cắm sạc. Sau đó, thiết bị bất ngờ phát nổ khiến em bị thương.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận vùng tóc của bệnh nhân bị cháy xém, da mặt và tay chân xuất hiện nhiều vết bỏng. Đáng chú ý, 2 bàn tay bị tổn thương nặng.

Cụ thể, bàn tay phải bị thương nghiêm trọng, ảnh hưởng đến các ngón tay và vùng xương bàn - ngón. Bàn tay trái có nhiều vết thương ở đầu ngón và lòng bàn tay, chảy máu nhiều.

Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã xử trí thương tổn. Do vết thương nặng, bệnh nhân được chuyển lên tuyến trên để tiếp tục điều trị.

Qua sự việc, lãnh đạo Trung tâm Y tế khu vực Đắk Song khuyến cáo người dân thận trọng khi sử dụng điện thoại, đặc biệt trong quá trình sạc pin.

Thái Lâm
#nổ điện thoại #sạc pin #bỏng nặng #Lâm Đồng #tai nạn #xã Đức An #thiếu niên 16 tuổi

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