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Xã hội

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Thủ tướng Lê Minh Hưng sắp dự hội nghị BRICS và làm việc tại Ấn Độ

Bình Giang

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và tiến hành các hoạt động làm việc song phương tại Ấn Độ từ ngày 12-13/9, theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Ấn Độ. Ảnh: TTXVN

BRICS được thành lập từ năm 2006, nhằm tạo diễn đàn phối hợp chính sách thúc đẩy trật tự thế giới đa cực, tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển, gắn hợp tác kinh tế với phát triển bền vững và ứng phó biến đổi khí hậu.

Cùng với sự mở rộng về thành viên, BRICS cũng mở rộng chương trình nghị sự từ kinh tế, tài chính sang các lĩnh vực mới như đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, y tế, năng lượng, an ninh lương thực, đáp ứng nhu cầu của các nước đang phát triển, đồng thời phát huy tiếng nói chung của khối trong các vấn đề toàn cầu.

Việt Nam trở thành nước đối tác BRICS nhằm khẳng định vị thế, vai trò, sự tham gia tích cực và đóng góp trách nhiệm của Việt Nam tại các cơ chế đa phương, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, thúc đẩy các ưu tiên của Việt Nam, các vấn đề chung của khu vực và thế giới.

Việt Nam cũng mong muốn củng cố quan hệ hợp tác hữu nghị với các nước BRICS, mở thêm kênh đối thoại, tiếp xúc các cấp với các nước thành viên và đối tác BRICS; tranh thủ nguồn lực hợp tác, đặc biệt về khoa học công nghệ, nguồn vốn, thị trường, phục vụ chiến lược phát triển đất nước.

Với vai trò nước đối tác, Việt Nam đã tham dự các hoạt động trong khuôn khổ BRICS trên tinh thần tích cực, chủ động, đóng góp trách nhiệm vào các nỗ lực chung toàn cầu, đề cao chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế, thúc đẩy đoàn kết, hợp tác quốc tế, vai trò của các nước đang phát triển, góp phần làm sâu sắc quan hệ song phương với các thành viên BRICS.

Việt Nam cũng đã chủ động lựa chọn tham gia các cơ chế, sáng kiến hợp tác cụ thể, phù hợp với ưu tiên của mình, bước đầu góp phần mở rộng kênh hợp tác, tăng cường trao đổi kinh nghiệm và tiếp cận các sáng kiến, xu hướng công nghệ mới.

Việt Nam và Ấn Độ chia sẻ nhiều điểm tương đồng về tầm nhìn và khát vọng phát triển. Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045, trong khi Ấn Độ đặt mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2047.

Việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường mở ra nhiều cơ hội để hai nước đồng hành, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau. Việt Nam luôn ủng hộ Ấn Độ phát huy vai trò ngày càng cao trên trường quốc tế, trong đó có vai trò Chủ nhà BRICS năm 2026.

Bình Giang
#BRICS #Ấn Độ #Thủ tướng Lê Minh Hưng #Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

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