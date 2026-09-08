Hưng Yên thu gần 50.000 tỷ đồng ngân sách trong 8 tháng

TPO - 8 tháng năm 2026, Hưng Yên thu ngân sách nhà nước gần 50.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân đầu tư công vẫn còn chậm, khi toàn tỉnh mới giải ngân được 20.705 tỷ đồng, đạt 49,9% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Ngày 8/9, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8/2026, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 8 tháng và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Theo báo cáo, trong 8 tháng, kinh tế Hưng Yên tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 8 tháng tăng 15,78% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt khoảng 197.106 tỷ đồng, tăng 17,57%; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 17,47 tỷ USD, tăng 28,55%, trong đó, xuất khẩu đạt 8,92 tỷ USD, tăng 16,45%; nhập khẩu đạt 8,55 tỷ USD, tăng 44,18%.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền. Ảnh: B.H.Y.

Đáng chú ý, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 8 tháng đạt 49.728 tỷ đồng, bằng 59% dự toán và bằng 74% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt 44.670 tỷ đồng, bằng 57,6% dự toán và 71,1% so với cùng kỳ.

Riêng thu tiền sử dụng đất đến ngày 27/8 đạt 16.316 tỷ đồng, mới bằng 34,57% dự toán.

Ở chiều ngược lại, giải ngân vốn đầu tư công vẫn là "điểm nghẽn". Đến ngày 31/8, toàn tỉnh mới giải ngân được 20.705 tỷ đồng, đạt 49,9% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao sau khi tiết kiệm 5%.

Nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng năm 2026 tối thiểu 11,5%, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu các cấp, ngành phải quyết liệt hơn trong những tháng còn lại. Chủ tịch UBND tỉnh phê bình các cơ quan, đơn vị, địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân của tỉnh và cả nước; yêu cầu người đứng đầu nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương và có giải pháp tạo chuyển biến rõ rệt.

Đối với nguồn thu từ đất, ông Quyền yêu cầu các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng, pháp lý các khu đất đủ điều kiện để tổ chức đấu giá; nghiên cứu thành lập các tổ liên ngành đôn đốc thu đối với các dự án còn nợ tiền sử dụng đất, phấn đấu hoàn thành dự toán thu cả năm.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài để khơi thông nguồn lực, tạo thêm động lực cho tăng trưởng trong những tháng cuối năm.