Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp lãnh đạo tập đoàn lớn của Hàn Quốc

TPO - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, chiều 8/9, tại thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp ông Roh Tae Moon, Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Tổng Giám đốc điều hành Samsung điện tử (Hàn Quốc). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tiếp ông Roh Tae Moon - Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Tổng giám đốc điều hành Samsung Điện tử, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam đánh giá cao những đóng góp thực chất, có tính lan tỏa mạnh mẽ của Tập đoàn Samsung tại Việt Nam.

Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất tại Việt Nam, trong đó phần lớn là của Tập đoàn Samsung. Thời gian qua, tập đoàn đã đóng góp rất lớn vào tổng thu ngân sách nhà nước của Việt Nam, giải quyết việc làm, lao động cũng như đóng góp cho an sinh xã hội.

Nhấn mạnh Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam luôn có những chính sách ổn định cho các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, trong đó có Tập đoàn Samsung, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn tập đoàn sẽ mở rộng đầu tư, góp phần vào sự phát triển của Việt Nam trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Tổng giám đốc điều hành Samsung Điện tử Roh Tae Moon cho rằng, Hàn Quốc hiện là một trong những đối tác đầu tư hàng đầu của Việt Nam. Kết quả này có sự đóng góp quan trọng của Quốc hội Việt Nam trong việc xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và tạo dựng môi trường chính sách ổn định, thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Ông Roh Tae Moon nhấn mạnh, thời gian tới, Samsung sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động phù hợp với định hướng, chủ trương và chính sách phát triển của Việt Nam; đồng thời đẩy mạnh đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng lớn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp ông Chey Tae-Won, Chủ tịch Tập đoàn SK (Hàn Quốc). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tiếp ông Chey Tae Won - Chủ tịch Tập đoàn SK, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp hiệu quả, thiết thực của tập đoàn trong bức tranh hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Những năm qua, SK không chỉ là một trong những tập đoàn kinh tế hàng đầu của Hàn Quốc mà còn là người bạn đồng hành tin cậy, đi đầu trong nhiều lĩnh vực đầu tư chiến lược của Việt Nam như năng lượng sạch, công nghệ cao, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hoan nghênh và đánh giá cao đề xuất đầu tư xây dựng Trung tâm trí tuệ nhân tạo quy mô lớn tại Việt Nam của tập đoàn, cho biết đây là lĩnh vực Việt Nam ưu tiên và phù hợp với định hướng đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cũng như chính sách thu hút đầu tư nước ngoài thế hệ mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng hoan nghênh đề xuất tổ chức Diễn đàn Hà Nội của Tập đoàn SK tập trung vào các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, năng lượng, công nghệ cao và cho biết sẽ giao các cơ quan liên quan trao đổi, nghiên cứu, phối hợp tổ chức.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp ông Moon Hyuk-soo, Giám đốc điều hành LG Innotek, thuộc Tập đoàn LG. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tiếp ông Moon Hyuk Soo - Giám đốc điều hành LG Innotek, công ty con chuyên về linh kiện điện tử và chất bán dẫn thuộc Tập đoàn LG, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ Đảng, Nhà nước, Quốc hội hoan nghênh, đánh giá cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn LG tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư hơn 10 tỷ USD; ghi nhận, biểu dương tiến độ giải ngân nhanh chóng của tập đoàn cũng như những đóng góp tích cực trong việc phát triển ngành hỗ trợ cùng các doanh nghiệp Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp ông Shin Dong Bin, Chủ tịch Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp ông Shin Dong Bin - Chủ tịch Tập đoàn Lotte. Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng gặp Chủ tịch Tập đoàn Lotte Shin Dong Bin; đánh giá cao hiệu quả hoạt động đầu tư, kinh doanh của Lotte tại Việt Nam; đồng thời đề nghị tập đoàn tiếp tục phát huy thế mạnh, mở rộng đầu tư vào những lĩnh vực Việt Nam ưu tiên, nhất là phát triển đô thị thông minh, hạ tầng, du lịch và dịch vụ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc đang phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Hàn Quốc hiện là một trong những đối tác kinh tế quan trọng của Việt Nam, với sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Trong bối cảnh đó, Việt Nam hoan nghênh và mong muốn Lotte tiếp tục phát huy các thế mạnh, kinh nghiệm và năng lực của tập đoàn để mở rộng đầu tư tại Việt Nam, nhất là phát triển hạ tầng đô thị thông minh.

Với quan điểm “Thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của chính mình”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Quốc hội Việt Nam luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp; tiếp tục lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật theo hướng thuận lợi, minh bạch, ổn định, để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư lâu dài tại Việt Nam.