Ông Vũ Hoàng Anh giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn

TPO - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025-2030 đã hiệp thương cử ông Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Ngày 8/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ tư, nhiệm kỳ 2025-2030, để thực hiện công tác kiện toàn Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn.

Tại Hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đã hiệp thương cử ông Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thay bà Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Ông Vũ Hoàng Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Báo LS.

Ông Vũ Hoàng Anh sinh năm 1977, quê quán: xã Bắc Lý, tỉnh Ninh Bình. Ông có trình độ Tiến sĩ Kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn, ông Vũ Hoàng Anh đã từng qua các cương vị công tác như Phó Vụ trưởng Vụ nghiên cứu tổng hợp, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao; Phó Vụ trưởng - Phó Giám đốc, rồi Giám đốc Quỹ hỗ trợ, vận động Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ ngoại giao; Tham tán, Trưởng phòng Lãnh sự Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga; Vụ trưởng, thư ký và trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Tháng 1/2026, ông Vũ Hoàng Anh được Ban Bí thư điều động tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025-2030.