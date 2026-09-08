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Xã hội

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Xử lý người lái xe bằng 2 chân, lạng lách giữa đường

Huỳnh Thủy

TPO - Người điều khiển xe mô tô dùng hai chân lái xe, lạng lách giữa đường ở Đắk Lắk gây xôn xao mạng xã hội. Công an đã vào cuộc xử lý.

Ngày 8/9, tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị vừa phối hợp Công an phường Phú Yên xác minh, mời làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính đối với Huỳnh Minh C. (SN 2009, trú khu phố Phú Lâm 4, phường Phú Yên).

Hành vi thả 2 tay khi lái xe của Huỳnh Minh C. bị ghi lại. Ảnh: Cắt từ clip.

Huỳnh Minh C. bị lập biên bản về các hành vi dùng chân điều khiển xe mô tô; không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông và chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô trên 50cm³.

Ngoài ra, ông Huỳnh Đức T. (SN 1982, phụ huynh của C.) cũng bị lập biên bản về hành vi giao xe mô tô biển số 78C1-200.58 cho người chưa đủ điều kiện điều khiển.

Đối với hành vi dùng chân điều khiển xe mô tô, Phòng CSGT cho biết đang tiếp tục thực hiện thủ tục giám định tư pháp để áp dụng hình thức xử phạt tịch thu phương tiện theo điểm a, khoản 11, Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Trước đó, khoảng 21h36 ngày 28/8, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận phản ánh của người dân về việc một người điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng trên đường Hùng Vương, thuộc khu phố Phú Đông 4, phường Phú Yên.

Sau đó, người này nằm trên yên xe, dùng cả hai chân để điều khiển phương tiện trong tiếng cổ vũ của nhóm bạn đi cùng.

Hành vi nguy hiểm khiến nhiều người đi đường hoảng sợ. Vụ việc được người dân quay clip và đăng tải lên mạng xã hội, gây bức xúc.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, lực lượng công an tiến hành xác minh và xác định người điều khiển xe là Huỳnh Minh C.

Phòng CSGT sau đó lập biên bản đối với C. về các hành vi vi phạm; đồng thời lập biên bản đối với ông Huỳnh Đức T. về hành vi giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển.

Hiện Phòng CSGT tiếp tục hoàn tất các thủ tục liên quan để xử lý hành vi dùng chân điều khiển xe mô tô theo quy định.

Huỳnh Thủy
#Lái xe #đường phố #an toàn giao thông #clip gây sốc #hoảng sợ #Đắk Lắk #tai nạn

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