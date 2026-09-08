Trào lưu quay video với mô tô ở Trùng Khánh gây 'bão mạng'

TPO - Nếu là một tín đồ hay lướt TikTok hay Instagram, hẳn bạn đã từng bắt gặp cảnh một cô gái được người khác nhấc bổng lên xe mô tô phóng trên đường phố Trùng Khánh về đêm. Chỉ trong chớp mắt, bạn sẽ có cảm giác mình trở thành nhân vật chính trong câu chuyện tình yêu đô thị.

Trào lưu này đang lan truyền với tốc độ chóng mặt trên TikTok, Instgram… Xem những video này, bạn sẽ thấy rất nhiều xe mô tô dọc theo đường Nam Tân (Nambin Rd, Nam Tân Lộ) ở Trùng Khánh. Đây là một trong những địa điểm quay được ưa chuộng nhất. Khi màn đêm buông xuống, sự kết hợp giữa dòng xe cộ tấp nập, cây cầu rực rỡ ánh đèn và dòng sông Dương Tử tạo nên khung hình đậm chất điện ảnh.

Giới trẻ thích thú khi trải nghiệm hot trend quay video đi mô tô ở Trùng Khánh.

Ở Trùng Khánh, một số người còn nhận chở khách vào ban đêm hoặc tham gia quay video để trang trải chi phí nhiên liệu, bảo dưỡng và nâng cấp xe, để có thể tiếp tục rong ruổi trên những cung đường và duy trì niềm đam mê với lối sống họ yêu thích.

Năm 2022, khi cháy rừng bùng phát tại núi Jinyun, các tay lái địa phương đã tự nguyện tập hợp thành những đội cứu trợ, băng qua địa hình đồi núi hiểm trở để vận chuyển nước, thực phẩm và nhu yếu phẩm. Sự dũng cảm cùng hành động kịp thời khiến họ được gọi là "Liệt Hỏa Kỵ Sĩ" (Knights of Fire), để chỉ những người luôn sẵn sàng hành động khi thành phố cần đến họ. Từ năm 2025, xuất hiện trào lưu quay video khi đi mô tô, biến họ thành những người kể chuyện, những người sáng tạo nội dung bắt trend trên mạng xã hội.

Du khách, đặc biệt là những người trẻ không thể bỏ qua trào lưu này khi đến Trùng Khánh. Chỉ trong chớp mắt, bạn đã trở thành nhân vật chính trong video ngắn khoảng 15–25 giây đẹp tựa thước phim điện ảnh, kể câu chuyện lãng mạn phong cách cyberpunk.

Bạn Khánh Linh (ở Hà Nội) đến Trùng Khánh hồi tháng 7 năm nay và thử trào lưu gây sốt này. Linh biết đến trend này qua các video trên TikTok. “Đây là một trải nghiệm thú vị, xem video sẽ có cảm giác xe lao vun vút nhưng thực tế đi không nhanh như mình tường. Giá một lần trải nghiệm này khoảng từ 1 – 2,4 triệu đồng, quá trình quay video từ 1 – hơn 2 tiếng, tùy nội dung dài ngắn.”

Linh cho biết bản thân thường tham khảo các trải nghiệm du lịch qua ứng dụng Xiaohongshu, Douyin... Có thể đặt lịch trước với các bạn lái xe qua Wechat hoặc Douyin.

Video: NVCC

Toàn bộ quá trình thực hiện, quay và dựng video chỉ mất chưa đầy một giờ đồng hồ. Đầu tiên, họ sẽ hướng dẫn bạn cách tạo dáng và các động tác cần thiết, sau đó tiến hành quay video cùng lái xe, còn người nữa đảm nhận việc ghi hình và cầm đèn chiếu sáng. Tiếp theo, họ sẽ quay cảnh bạn "được đón đi" (pick-up scene), trong đó có cảnh họ nhấc bổng bạn lên xe, lướt trên đường phố Trùng Khánh về đêm, cùng tòa nhà Raffles City rực rỡ phía xa.

Họ cũng chỉnh sửa video rất nhanh, bạn sẽ nhận được video hoàn chỉnh qua WeChat vào ngày hôm sau.