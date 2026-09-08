Sắp xếp tổ chức Đội gắn với quá trình sáp nhập trường học, đảm bảo cơ hội hoạt động cho thiếu nhi

TPO - Định hướng công tác Đội và phong trào thiếu nhi Thủ đô năm học 2026 - 2027, chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư đặc biệt lưu ý Hà Nội củng cố mô hình, phát triển tổ chức Đội gắn với quá trình sáp nhập cơ sở giáo dục. Sáp nhập về mặt tổ chức nhưng phải đảm bảo sự bình đẳng, công bằng trong tiếp cận phong trào cho thiếu nhi.

Ngày 8/9, Thành Đoàn – Hội đồng Đội thành phố Hà Nội tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi Thủ đô năm học 2025 - 2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026 - 2027”.

Dự chương trình có chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; anh Nguyễn Tiến Hưng - Bí thư Thành Đoàn Hà Nội.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Giáo dục lý tưởng, nhân cách cho thiếu nhi

Định hướng nhiệm vụ chương trình công tác Đội của Thủ đô trong năm học mới 2026-2027, chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư nhấn mạnh, giáo dục lý tưởng, tình yêu quê hương đất nước, yêu đồng bào và tinh thần phụng sự, cống hiến là sứ mệnh quan trọng, xuyên suốt của tổ chức Đội.

“Việc đầu tiên và căn cốt nhất là giáo dục về lý tưởng và nhân cách cho thiếu nhi, cũng chính là những công dân tương lai của đất nước, của Thủ đô trong những giai đoạn sắp tới”, chị Nguyên nói.

Đồng thời, phương thức hoạt động Đội cần hiện đại, gắn với chuyển đổi số; gắn kết các mô hình hoạt động tự nguyện, tự quản và tăng cơ hội để đội viên, thiếu nhi tự tin, chủ động, làm chủ phong trào của mình.

Chị Hồ Hồng Nguyên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Chị Hồ Hồng Nguyên lưu ý, Ban Thường vụ Thành Đoàn, Hội đồng Đội thành phố Hà Nội tập trung làm tốt công tác củng cố mô hình tổ chức Đội gắn với quá trình sắp xếp các cơ sở giáo dục, để không làm giảm cơ hội của các em thiếu nhi tham gia hoạt động, phong trào của tổ chức Đội. Đảm bảo sự bình đẳng, công bằng trong tiếp cận, tham gia hoạt động thiếu nhi giữa các em ở nội thành với ngoại thành, điểm trường chính và các điểm trường lẻ. Phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục trong sắp xếp, ổn định đội ngũ giáo viên Tổng phụ trách Đội và các giáo viên phụ trách Đội tại các phân hiệu sau sáp nhập.

Thành Đoàn, Hội đồng Đội TP. Hà Nội cần tập trung, quyết liệt thực hiện các giải pháp phát triển tổ chức Đội ngoài công lập; cũng như có những kiến nghị, đề xuất đối với những mô hình cơ sở giáo dục có tính đặc thù, khó tiếp cận để cùng tháo gỡ, từ đó làm tốt hơn sứ mệnh, giá trị cốt lõi của tổ chức Đội.

Về công tác chăm sóc thiếu nhi, chị Hồ Hồng Nguyên mong muốn Thủ đô đi đầu trong các hoạt động hỗ trợ mang tính dự án bền vững, lâu dài, nhất là với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc thù trên địa bàn thành phố.

An toàn và sức khoẻ tinh thần cho thiếu nhi

Tại hội nghị, anh Đào Đức Việt – Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Nội cho biết, toàn thành phố hiện có 126 Hội đồng Đội xã, phường; 1.381 Liên đội; hơn 1,2 triệu đội viên và gần 297 nghìn nhi đồng.

Bước vào năm học 2026 – 2027, Hội đồng Đội thành phố Hà Nội triển khai chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi Thủ đô với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam - Làm theo lời Bác - Rèn đức, luyện tài - Vững bước tương lai”.

Anh Hồ Đức Việt báo cáo chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi của Thủ đô trong năm học mới. Ảnh: Xuân Tùng

Những nhiệm vụ trọng tâm được Hội đồng Đội thành phố tập trung trong năm học mới, theo anh Việt, gồm đổi mới giáo dục của Đội theo hướng góp phần hình thành phẩm chất của thiếu nhi Thủ đô trong thời đại mới.

Ưu tiên các hoạt động, nội dung trang bị để trẻ em làm được trong bảo đảm sự an toàn, sức khỏe tinh thần của thiếu nhi; đồng thời trang bị thiếu nhi năng lực sống trong môi trường số và thời đại trí tuệ nhân tạo, không chỉ biết sử dụng mà từng bước làm chủ công nghệ.

Bên cạnh đó, đổi mới quản trị công tác Đội, thích ứng thực chất với mô hình tổ chức mới của thành phố, để không xuất hiện khoảng trống hay đứt gãy công tác Đội tại xã, phường và trường học.

Chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư T.Ư Đoàn và anh Nguyễn Tiến Hưng - Bí thư Thành Đoàn Hà Nội trao cờ thi đua BCH Thành Đoàn Hà Nội tặng Liên đội xuất sắc. Ảnh: Xuân Tùng

Tại chương trình đã tuyên dương 11 Hội đồng Đội xã, phường xuất sắc dẫn đầu cụm thi đua; trao Cờ thi đua của Ban Chấp hành Thành Đoàn Hà Nội cho 18 Liên đội xuất sắc. Trao giải cho các thí sinh đạt thành tích cao tại Hội thi Tin học trẻ thành phố Hà Nội lần thứ XXXI (năm 2026) gồm 11 giải Nhất, 20 giải Nhì, 29 giải Ba và 48 giải Khuyến khích.

18 Liên đội xuất sắc nhận cờ thi đua của BCH Thành Đoàn Hà Nội.

Hai Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội Đào Đức Việt và Dương Minh Đức trao giấy chứng nhận tuyên dương Hội đồng Đội xã, phường xuất sắc. Ảnh: Xuân Tùng