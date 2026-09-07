Thế hệ người làm game trẻ Việt và khát vọng ghi danh trên bản đồ công nghệ số toàn cầu

Sự kiện startup Việt Skylink Studio thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược trị giá 12 triệu USD với đối tác tài chính quốc tế PvX Partners là minh chứng rõ nét cho thấy thế hệ trẻ Việt Nam không chỉ làm chủ công nghệ mà còn sở hữu tư duy toàn cầu, sẵn sàng vươn mình ra biển lớn.

Triết lý 'Quality games made by a quality team' là kim chỉ nam giúp Skylink Studio chinh phục các thị trường game mobile khó tính trên thế giới

Ngành game Việt và thế hệ người trẻ thay đổi cuộc chơi

Nhiều năm qua, định kiến xã hội thường gắn mác "chơi game" với những điều tiêu cực. Thế nhưng, nhìn từ góc độ kinh tế số, game di động lại đang là một trong những ngành công nghiệp xuất khẩu công nghệ mang lại giá trị thặng dư cao cho đất nước. Đứng sau làn sóng bứt phá này là những startup công nghệ trẻ tuổi, nhạy bén và mang trong mình khát khao lớn. Thành lập tại Việt Nam với triết lý "Game chất lượng được làm bởi đội ngũ chất lượng" (Quality games made by a quality team), Skylink Studio là một đại diện tiêu biểu cho tinh thần dũng cảm đổi mới đó.

Thay vì lựa chọn những lối đi ngắn hạn, đội ngũ những người làm game trẻ tuổi tại Skylink đã chọn một hướng đi kiên trì nhưng bền vững: dòng Classic Games (trò chơi cổ điển, đơn giản). Với danh mục trò chơi đa dạng như Tile Pyramid, Tile Bloom, Tiles 2D, Tile Candy, Ocean Tiles, Snake Go... họ chứng minh rằng những sản phẩm có lối chơi trực quan, lành mạnh vẫn sở hữu một sức hút lâu dài với hàng triệu người dùng quốc tế. Định hướng "Xây dựng tại Việt Nam, dành cho người chơi toàn cầu" đã trở thành kim chỉ nam ngay từ những dòng code đầu tiên của startup này.

Danh mục sản phẩm game tiêu biểu như Tile Pyramid, Jigsawart, Way Escape

Bệ phóng tài chính nâng tầm vị thế công nghệ Việt

Dẫu vậy, con đường đưa sản phẩm trí tuệ Việt ra biển lớn chưa bao giờ là dễ dàng. Trong kỷ nguyên số, tạo ra một sản phẩm tốt mới chỉ là bước khởi đầu. Để tiếp cận được người chơi toàn cầu, các doanh nghiệp trẻ cần năng lực phân phối, các chiến dịch tìm kiếm người dùng (User Acquisition - UA) bài bản và đặc biệt là nguồn vốn lưu động lớn để tái đầu tư. Đây chính là bài toán thách thức nhất đối với hầu hết các startup Việt khi muốn mở rộng quy mô kinh doanh.

Để tháo gỡ điểm nghẽn này, Skylink Studio đã chính thức thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với PvX Partners – nền tảng tài trợ dựa trên mô hình cohort hàng đầu dành cho lĩnh vực gaming và các ứng dụng tiêu dùng. Chương trình tài trợ tăng trưởng có trị giá lên tới 12 triệu USD (tương đương gần 300 tỷ đồng) đóng vai trò như một cú hích lớn, tiếp thêm sức mạnh cho khát vọng của đội ngũ nhân sự trẻ.

Nguồn lực này sẽ giúp Skylink tăng tốc các chiến dịch tiếp thị toàn cầu, tối ưu hóa danh mục sản phẩm hiện có và dũng cảm dấn thân vào các thể loại game mới như Jigsawart hay Way Escape. Sự chủ động về mặt tài chính giúp các kỹ sư công nghệ trẻ của studio rũ bỏ được áp lực ngắn hạn để kiên trì theo đuổi một tầm nhìn dài hạn và bền vững hơn.

Khát vọng lớn của người đứng đầu

Sự kiện hợp tác triệu đô này một lần nữa khẳng định vị thế của thế hệ kỹ sư công nghệ mới tại Việt Nam: không chỉ giỏi chuyên môn kỹ thuật mà còn có tư duy quản trị tài chính và nhạy bén với thị trường quốc tế.

Chia sẻ về hoài bão của doanh nghiệp, ông Nguyễn Ngọc Tuấn Lợi, Founder & CEO của Skylink Studio khẳng định:

“Tham vọng của chúng tôi không chỉ là tạo ra một vài game thành công. Skylink muốn xây dựng một công ty game toàn cầu từ Việt Nam, với năng lực liên tục tạo ra, phát triển và đưa những sản phẩm chất lượng đến người chơi trên khắp thế giới. Hợp tác với PvX là một bước tiến quan trọng giúp chúng tôi tăng tốc trên hành trình đó.”

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn Lợi, Founder & CEO Skylink Studio, hướng tới xây dựng thương hiệu game Việt trên thị trường quốc tế.

Nhìn về tương lai, Skylink Studio đang tiếp tục hoàn thiện nền tảng phát triển dựa trên dữ liệu, kết hợp năng lực sản xuất đỉnh cao tại nội địa với mạng lưới phân phối quốc tế. Đây không chỉ là câu chuyện kinh doanh của một doanh nghiệp, mà là câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ về những người trẻ dám nghĩ lớn, làm lớn, quyết tâm ghi danh hai chữ "Việt Nam" trên bản đồ công nghệ số toàn cầu.