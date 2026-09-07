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Giới trẻ

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Tuổi trẻ Ninh Bình phát động thi tìm hiểu về 10 nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ anh hùng

Xuân Tùng

TPO - Theo anh Trần Ngọc Nam - Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình, cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 60 năm Ngày hy sinh của mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ (1966 - 2026)” nhằm tạo một hình thức tìm hiểu lịch sử gần gũi, phù hợp với đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên; qua đó đưa câu chuyện về Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ đến gần hơn với thế hệ trẻ.

Ngày 7/9, Tỉnh Đoàn Ninh Bình phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình tổ chức phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 60 năm Ngày hy sinh của mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ (1966 – 2026)”.

Dự chương trình có bà Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình; anh Trần Ngọc Nam - Uỷ viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình; bà Nguyễn Thị Kim Phượng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình; nhà báo Phạm Tuấn Anh - Phó Trưởng Ban Thanh niên Báo Tiền Phong.

Về Ban Tổ chức cuộc thi có Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình Nguyễn Văn Thuận - đồng Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi; Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình Ngô Thị Thùy Trang - đồng Trưởng Ban Tổ chức.

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Đại biểu tham dự chương trình phát động cuộc thi. Ảnh: Xuân Tùng

Hành động để xứng đáng với thế hệ cha anh

Cách đây tròn 60 năm, trên mảnh đất Lam Hạ anh hùng, mười nữ dân quân pháo phòng không tuổi đời còn rất trẻ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ quê hương, bảo vệ tuyến giao thông chi viện cho chiến trường miền Nam. Sự hy sinh của các chị là biểu tượng đẹp đẽ của lòng yêu nước, ý chí kiên cường và tinh thần sẵn sàng cống hiến tuổi xuân cho Tổ quốc.

Anh Trần Ngọc Nam - Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình cho biết, 60 năm đã đi qua, nhưng câu chuyện về mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ vẫn còn nguyên giá trị. Đó là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay phải biết trân trọng hòa bình, độc lập và những thành quả được đánh đổi bằng sự hy sinh của các thế hệ cha anh.

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Anh Trần Ngọc Nam phát biểu phát động cuộc thi. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Nam nêu rõ, cuộc thi trực tuyến được tổ chức nhằm tạo một hình thức tìm hiểu lịch sử gần gũi, thuận tiện, phù hợp với đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên; qua đó đưa câu chuyện về mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ đến gần hơn với thế hệ trẻ.

“Tôi mong rằng, mỗi câu hỏi trong cuộc thi không chỉ giúp các bạn có thêm kiến thức, mà còn là một cơ hội để hiểu hơn về sự hy sinh của thế hệ cha anh và tự đặt cho mình câu hỏi: Hôm nay, chúng ta sẽ làm gì để xứng đáng với những gì các thế hệ đi trước đã hy sinh, trao truyền?”, anh Nam nói.

“Từ sự hy sinh của mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ, chúng ta càng hiểu rằng, lòng biết ơn không chỉ được thể hiện bằng sự tưởng nhớ, mà phải được biến thành hành động. Tuổi trẻ hôm nay hãy biến niềm tự hào về truyền thống thành động lực học tập, rèn luyện, sáng tạo và cống hiến; góp phần xây dựng quê hương Ninh Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh”, anh Trần Ngọc Nam bày tỏ.

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Đại biểu thực hiện nghi thức phát động cuộc thi. Ảnh: Xuân Tùng

Tranh tài trực tuyến

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 60 năm Ngày hy sinh của mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ (1966 - 2026)” dành cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên đang học tập, công tác trên địa bàn Ninh Bình.

Cuộc thi diễn ra theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Ninh Bình (tinhdoanninhbinh.vn).

Nội dung cuộc thi tập trung bối cảnh lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đặc biệt là cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ; vị trí chiến lược của Lam Hạ và những trận chiến đấu kiên cường của quân và dân địa phương góp phần bảo vệ tuyến giao thông huyết mạch chi viện cho miền Nam.

Sự kiện mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ anh dũng hy sinh; hoàn cảnh lịch sử, quá trình chiến đấu, tinh thần dũng cảm, ý chí kiên cường, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Những chiến công, sự hy sinh và những nhân vật tiêu biểu gắn với mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ…

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Cuộc thi diễn ra trong 3 tuần liên tiếp. Ảnh: Xuân Tùng

Cuộc thi diễn ra trong 3 tuần liên tục, từ nay đến ngày 27/9/2026. Thời gian thi mỗi tuần bắt đầu từ 9 giờ 00 phút ngày thứ Hai và kết thúc vào 17 giờ 00 phút ngày Chủ nhật cùng tuần. Mỗi tuần gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm kiến thức và 1 câu hỏi dự đoán số người tham gia dự thi trong tuần. Mỗi người được tham gia dự thi tối đa 5 lần trong một tuần.

Ngay sau lễ phát động, đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 60 năm Ngày hy sinh của Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ (1966 - 2026)”.

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Cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tham thi hưởng ứng. Ảnh: Xuân Tùng
Xuân Tùng
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