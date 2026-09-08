Người trẻ Quân đội đưa kiến thức pháp luật đến gần cuộc sống

TPO - Bằng tinh thần sáng tạo, kiến thức pháp luật được những người trẻ Quân đội đưa vào tiểu phẩm sân khấu, video và game show, với những câu chuyện, tình huống gắn với đời sống của thanh niên, quân nhân và người dân.

Ngày 8/9, tại Trung đoàn Không quân 921 thuộc Sư đoàn 371, Ban Thanh niên Quân đội và Cục Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân chỉ đạo tổ chức Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở, với sự tham gia của cán bộ, đoàn viên áo lính và đơn vị kết nghĩa cùng nhân dân trên địa bàn phường Nam Cường, tỉnh Lào Cai.

Lãnh đạo Ban Thanh niên Quân đội, Cục Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân và các đại biểu tham quan gian trưng bày sách tìm hiểu pháp luật tại Trung đoàn 921.

Được triển khai làm trước để rút kinh nghiệm trong toàn quân, thay vì tập trung vào hình thức tuyên truyền một chiều, nội dung chương trình được xây dựng qua nhiều hình thức như sân khấu hóa, video và thi tìm hiểu pháp luật.

Trong tiểu phẩm “Đừng để tuổi trẻ lỗi hẹn với Tổ quốc”, nhân vật Tuấn, 20 tuổi, đang trong độ tuổi nhập ngũ, từ chối nhận lệnh vì cho rằng mình không thể rời nhà khi mẹ ở một mình.

Trong cuộc điện thoại với người cha là sĩ quan đang đóng quân xa nhà, Tuấn cho rằng cha đã hoàn thành nghĩa vụ với đất nước nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ với gia đình. Người cha khẳng định nhập ngũ là nghĩa vụ, trách nhiệm của thanh niên với đất nước và nhắc lại việc ông từng tình nguyện lên đường khi bằng tuổi con.

Chương trình được triển khai làm trước để rút kinh nghiệm trong toàn quân.

Tiểu phẩm tiếp tục đặt vấn đề trong hoàn cảnh cụ thể tại địa phương. Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường yêu cầu các lực lượng phối hợp với gia đình, gặp gỡ, tuyên truyền để Tuấn hiểu rõ quy định và tự nguyện thực hiện nghĩa vụ của mình.

Qua đó nhấn mạnh việc thực hiện nghĩa vụ quân sự phải được tuyên truyền, vận động trên tinh thần vừa đúng quy định, vừa phù hợp với hoàn cảnh của từng thanh niên và gia đình.

Cũng gắn với địa bàn dân cư, chương trình còn dành thời lượng (video clip) giới thiệu hoạt động phối hợp với phường Nam Cường trong tuyên truyền, đấu tranh phòng ngừa tệ nạn ma túy, xây dựng địa bàn an toàn, lành mạnh.

Ở phần game show “Thanh niên Quân đội với văn hóa giao thông”, các đội thi được đặt vào những tình huống giao thông cụ thể. Một tình huống đề cập trường hợp quân nhân C. đi xe máy về đơn vị, xảy ra va chạm với một người đi xe máy khác.

Người kia bị ngã, xây xát nhẹ, trong khi một số người xung quanh khuyên C. rời đi vì cho rằng lỗi thuộc về đối phương…

Chương trình do cán bộ, đoàn viên Trung đoàn 921 và đơn vị kết nghĩa thực hiện.

Trong tình huống này, kịch bản đặc biệt nhấn mạnh: Việc xác định ai đúng, ai sai cần được làm rõ, nhưng hỗ trợ người bị nạn là trách nhiệm và cách ứng xử cần được đặt lên trước.

Theo Ban tổ chức, từ nghĩa vụ quân sự, phòng chống ma túy đến văn hóa giao thông, chương trình mang đến một cách tiếp cận khác khi đưa pháp luật ra khỏi những bài giảng, biến thành những câu chuyện và tình huống mà mỗi người có thể gặp trong cuộc sống.

Mục tiêu cuối cùng của chương trình không chỉ là giúp cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân hiểu pháp luật, mà tạo chuyển biến trong hành động; để mỗi cán bộ, chiến sĩ trở thành một tuyên truyền viên tích cực, biết chấp hành, bảo vệ pháp luật và vận động mọi người cùng sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.