Người đàn ông mất tích ở cửa xả hồ Dầu Tiếng sau cuộc nhậu cùng nhóm bạn

TPO - Sau cuộc nhậu cùng nhóm bạn, người đàn ông 34 tuổi bất ngờ nhảy xuống khu vực cửa xả hồ Dầu Tiếng rồi bị nước cuốn mất tích.

Ngày 8/9, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực 31 (PC07, Công an TPHCM) cho biết đã tìm thấy thi thể anh H.M.N. (34 tuổi, ngụ xã Long Hòa) sau nhiều giờ triển khai lực lượng tìm kiếm tại khu vực cửa xả hồ Dầu Tiếng, xã Dầu Tiếng, TPHCM.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, anh N. cùng nhóm bạn ngồi nhậu tại một quán ăn ở khu vực cửa xả hồ Dầu Tiếng.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ triển khai tìm kiếm nạn nhân tại khu vực cửa xả hồ Dầu Tiếng. Ảnh: PC07, Công an TPHCM

Khoảng gần 13h ngày 7/9, anh N. bất ngờ nhảy xuống khu vực cửa xả. Nhóm bạn đi cùng tìm cách ứng cứu nhưng do nước chảy mạnh, nạn nhân nhanh chóng bị cuốn mất tích.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực 31 huy động cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe chuyên dụng và các phương tiện, thiết bị đến hiện trường tổ chức tìm kiếm.

Công an xã Dầu Tiếng cũng có mặt để lấy lời khai những người liên quan, đồng thời trích xuất hình ảnh từ camera an ninh nhằm làm rõ diễn biến vụ việc.

Hiện trường có nhiều mỏm đá hiểm trở. Ảnh: PC07, Công an TPHCM

Theo lực lượng chức năng, khu vực xảy ra sự cố có dòng nước chảy xiết, nhiều mỏm đá và địa hình phức tạp nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Đến hơn 22h cùng ngày, lực lượng cứu nạn, cứu hộ tìm thấy thi thể anh N. và bàn giao cho công an địa phương tiếp nhận, xử lý theo quy định.

Qua vụ việc, PC07 Công an TPHCM khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý bơi lội, nhảy xuống sông, hồ, kênh, rạch, khu vực cửa xả hoặc những nơi có dòng nước sâu, chảy xiết. Người dân cũng không nên thực hiện các hành vi nguy hiểm tại cầu, đập và những khu vực có biển cảnh báo.

Khi phát hiện người gặp nạn dưới nước, cần nhanh chóng hô hoán, thông báo cho người xung quanh và trình báo lực lượng chức năng.