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Phát hiện bé trai sơ sinh trong túi nilon

Tiền Lê

TPO - Một nhà sư đang quét rác trước cổng Tịnh xá Ngọc Nghiêm thấy túi nilon màu đen, khi mở ra phát hiện bên trong có bé trai sơ sinh chưa cắt dây rốn, được quấn trong chiếc áo của người lớn.

Ngày 8/9, UBND phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai đã có thông báo tìm cha mẹ, người thân của bé trai nặng 3,3kg bị bỏ rơi trước cổng Tịnh xá Ngọc Nghiêm (đường Trần Nhật Duật).

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 7/9, một nhà sư đang quét rác tại Tịnh xá Ngọc Nghiêm thấy túi nilon màu đen để trước cổng có biểu hiện lạ.

Qua kiểm tra, nhà sư phát hiện bên trong có bé trai sơ sinh chưa cắt dây rốn, được quấn trong chiếc áo của người lớn.

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Bé trai sơ sinh cân nặng 3,3kg, tình hình sức khỏe ổn định.

Sau đó, đại diện UBND phường Diên Hồng, lực lượng công an tới hiện trường xác minh.

Lực lượng chức năng đã khẩn trương đưa bé trai đến Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai để cắt dây rốn, sơ cứu ban đầu và ủ ấm cho bé. Bé trai cân nặng 3,3kg, tình hình sức khỏe ổn định.

UBND phường Diên Hồng cho biết, nếu không có người tới nhận sẽ làm thủ tục khai sinh cho cháu và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật.

Qua camera cho thấy, một nam giới đi xe máy từ bên hông chùa mang theo túi nilon nói trên để ở trước cổng chùa rồi rời đi.

Tiền Lê
#bé sơ sinh #Gia Lai #bỏ rơi con #cứu hộ #tìm người thân #Tịnh xá Ngọc Nghiêm #phường Diên Hồng #thiếu trách nhiệm

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